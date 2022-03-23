名家論壇》鄭仲嵐／日本官民一起攜手度過的停電危機

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政府宣布的節約用電範圍，包括東京電力公司所管轄的一都八縣，與東北電力公司管轄的七縣等。官方並提供「建議」：包括關閉不必要的燈，或將暖氣溫度設置為20度即可。
為何會突然發生用電緊缺？主要是在於16日發生的福島縣外海芮氏規模7.4強烈地震後遺症。該地震讓東北電力下轄至少10個火力發電廠必須暫停運轉，檢查後才能重啟。
然而，從21日起，關東到東北地區又下起廣泛大雪，使得暖氣供電需求急速飆漲，逼得官方不得不在22日中午趕緊宣布供電吃緊，要求國民一起省電。而在官民一起動員下，22日的日本歷經一次驚魂的省電大作戰。
官民商業設施齊努力
首先從下午起，民間的大型企業開始一連串地省電措施。包括在東京的大小企業，在中午午休時刻一齊關燈。筆者上班的媒體，也在平時關上會議室與部分座位區的燈光。
此外，包括地鐵等，不少人潮洶湧地車站也在午間時刻關上電扶梯，京急電鐵公司則是停駛8班列車。根據東京電力預估，22日早上10點到下午2點一度出現用電高峰，管轄內用電率一度飆到107%，用電量一度來到3月份罕見地4525萬千瓦數字。
隨後到下午，官民一齊地呼籲也開始出現成效，用電量開始出現逐步控制。經濟產業大臣萩生田光一下午召開緊急記者會，要求下午3點至8點持續節約能源。
外頭的商業設施也陸續響應，知名景點天空樹、彩虹橋與東京鐵塔等紛紛在晚上6點後關上燈，只留下最低限度的導航用燈。其他如便利商店等則是關上招牌大燈，裡頭持續營業，一間旗下擁有2000多間各式連鎖餐廳的企業也要求店面招牌關上大燈，而家電量販店則是只開一半的展示空間。甚至連電視台的攝影棚，也都關部分燈來省電，繼續播報。
萩生田光一當時稱，如果節約用電進展不順利，很可能出現大規模跳電，或是分區限電，最糟糕的情況是有200萬至300萬戶晚上8點後被迫停電。最後在大家一同努力下，晚上10點後的關東最大用電量已經回歸到90%左右平穩狀態。
省視能源國安危機
23日，經濟產業省特別於早上召開記者會，正式解除限電危機，並感謝日本全國一致幫忙，在遭受地震災害時，一起節約電力。
事實上，這次為了挽救限電危機，東京電力與東北電力除了呼籲節約用電，官民一起努力外，也從關西電力與中部電力等一起合作調電，最後調到1210萬千瓦的緊急供電。
雖然這次限電危機和平渡過，但如果沒有大小企業的一致合作，以及每個家庭節約，沒有辦法達到這樣的成果。然而，同時也暴露政府在面對災情下可能的限電危機時，仍沒有做好萬全準備，才會發生一週後用電突然暴增的現象。未來對於供電切實掌握，也是官方要持續改善的一環。
而回到台灣，近來也同樣出現用電吃緊問題，台電更時不時出現跳電，讓許多用戶怨聲載道。俄國入侵烏克蘭下，讓國際局勢變得詭譎外，未來石油、天然氣、石炭等能源進口都會出現不穩。如果出現能源短缺，到時限電等危機也會出現在台灣身上。
更重要的是，台灣政府是否也該擬定一套基準，能在出現能源短缺時，由官方領導一些企業或商業設施先做出一定程度限電，再由民眾自發性地省電。從這次日本的經驗可看出，面對危機時的國民團結是至關重要，在世界各地紛擾不斷下，將來緊急的狀態只會愈來愈多，能否吸取他國教訓融合在自己身上，解決「能源國安危機」將是不可忽視課題。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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