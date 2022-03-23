永達保經去年每股賺5.72元　今年期繳新契約保費目標25億

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不僅如此，永達保經今年也規劃一系列獎勵，從共好的角度鼓勵業務主管及屬員共同達成MDRT，獎勵每位現金5萬元；從共享角度鼓勵增員，達成獎勵辦法每增員一位獎勵現金2萬元，並提供績優業代拍攝專屬宣傳影片。
永達保經董事長吳文永也談到，永達人才培訓為平台制非師徒制，透過MDRT導師成功分享，並以大數據管理系統協助團隊主管透過銷售流程檢查表輔導屬員，培育保險業務菁英，並舖展事業版圖，而且不管是保戶服務還是業務制度，永達都是從「利他」角度設想，在永達平台，所有業務人員都是公司合作夥伴，公司虧損由公司承擔，公司獲利大家分享，尤其首創世襲制度，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半，往生後，利益仍可由子女領。
面對疫情衝擊仍紮穩腳步，永達保經啟動線上管理，透過E化平台建構可容納千人進行線上課程、辦理線上理財講座，儲備最佳能量。吳文永說，在邁入第3個10年初始，永達承德大樓將原址重建，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層的新大樓，而2022年永達保經期繳新契約保費收入目標新台幣25億元、13個月保單繼續率98%、主管人力2500人及240位MDRT。
至於由永達保經轉投資且持股達24.9%的中國大陸永達理保經，2021年期繳新契約保費收入達人民幣15.1億元，主管人力達5001人、百萬圓桌（MDRT）會員人數達成887位，13個月繼續率達94.66%、業務人員年平均FYP為27.2萬。吳文永說，永達理在疫情衝擊下仍穩健發展，於對岸已設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。
吳文永指出，永達理將邁入第2個10年，MDRT始終是永達業務菁英血液中的DNA，藉由MDRT導師級的專業交流及經驗傳承，再加上正確的工作態度、好的學習環境，成功只是時間的問題。2022年大陸永達理目標：期繳新契約保費人民幣20億元、13個月保單繼續率95.5%、主管人力6500人及1200位MDRT。
他也強調，在後疫情時代，永達保經以紮實穩健的腳步深耕兩岸、布局全球，有效延伸台灣成功經驗且以利他精神持續招募優秀業務菁英，藉由共享平台與共創兩岸商機的理念，實現華人跨域經營保險事業的夢想，並朝全球前6大保經的願景邁進。