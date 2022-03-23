俄烏戰增高通膨風險　國泰金下修今年台灣經濟成長至3.7%

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儘管國內新冠疫情趨緩，有利於民間消費與企業投資擴張，但高通膨風險帶來新的不確定性，在多空因素互抵下，國泰台大產學合作團隊評估，今年4月至6月台灣經濟氣候有40%以上機率，落在象徵景氣穩定的「朗」的狀態。
不過，受到俄烏衝突與通膨擔憂的影響，2月下旬以來國際股市波動加劇、信用利差呈現擴大，加上3月中國大陸本土疫情升溫，美、歐、中國大陸及新興亞洲金融情勢指數同步陷入緊縮，台灣央行也在3月啟動升息1碼，徐之強認為央行升息主要有4大考量因素，包括一、國內物價年增率因輸入性通膨將持續居高；二、產業復甦不一致緩和；三、勞動市場回溫至疫情前；四、美、英央行升息且歐洲央行宣布結束購債。國泰台大產學合作本團隊更研判，台灣央行啟動升息循環，後續將跟隨Fed等主要央行緊縮抗通膨趨勢，然調幅將視國內景氣與通膨變化調整。
至於今年第1季，受到美國聯準會等主要央行暗示升息，加上俄烏戰爭爆發影響，股匯市雙雙下跌，台灣金融情勢指數自高點回落。展望第2季，國泰台大產學合作團隊評估，投資人將衡量疫情趨緩、高通膨、央行升息與戰爭後續進展，金融市場可能呈現低檔震盪的局面，使得台灣金融情勢指數逐步往「穩定」區間變動。
此外，徐之強也提到，今年影響經濟成長與金融情勢仍有6大主要因素，包括新冠肺炎變種病毒風險、中國大陸防疫封城影響、疫苗及口服藥物進程與台灣疫情發展；二、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上俄烏衝突及供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；三、主要國家央行為因應通膨風險，加速收緊貨幣政策；四、國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；五、本土疫情受控，台廠營運穩定，投資與消費仍維持一定動能；六、國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求持續，有利出口成長。