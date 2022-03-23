COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

俄烏戰增高通膨風險　國泰金下修今年台灣經濟成長至3.7%

▲在俄烏戰爭增添高通膨風險，加上中國大陸疫情重燃，國內外需求將受影響，國泰金控與台大產學合作團隊下修全年台灣經濟成長率預估值將微幅下調至3.7%。（圖／記者顏真真攝）
▲在俄烏戰爭增添高通膨風險，加上中國大陸疫情重燃，國內外需求將受影響，國泰金控與台大產學合作團隊下修全年台灣經濟成長率預估值將微幅下調至3.7%。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-03-23 22:08:20

國泰金控今（23）日發布今（2022）年第1季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，去年底以來，儘管外需表現仍強勁，但俄烏戰爭增添高通膨風險，加上中國大陸疫情重燃，國內外需求將受影響，因此，團隊將台灣今年經濟成長率預估值從3.9%下修至3.7%，而台灣央行3月啟動升息循環，後續將跟隨美國聯準會（Fed）等主要央行緊縮抗通膨趨勢，然調幅將視國內景氣與通膨變化調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐之強分析，去年底以來，儘管外需表現仍強勁，且本土新冠疫情逐漸趨緩，但俄烏戰爭突發大幅推升原物料價格，加上中國大陸疫情重燃，全球經濟前景面臨新的不確定性，國內外需求將受影響，部分抵消出口與投資成長動能。在此情況下，國泰台大產學合作團隊微幅下修今年台灣經濟成長率預測值至3.7%，研判全年成長率有80%的機率落在2.8%至4.8%之間。

儘管國內新冠疫情趨緩，有利於民間消費與企業投資擴張，但高通膨風險帶來新的不確定性，在多空因素互抵下，國泰台大產學合作團隊評估，今年4月至6月台灣經濟氣候有40%以上機率，落在象徵景氣穩定的「朗」的狀態。

不過，受到俄烏衝突與通膨擔憂的影響，2月下旬以來國際股市波動加劇、信用利差呈現擴大，加上3月中國大陸本土疫情升溫，美、歐、中國大陸及新興亞洲金融情勢指數同步陷入緊縮，台灣央行也在3月啟動升息1碼，徐之強認為央行升息主要有4大考量因素，包括一、國內物價年增率因輸入性通膨將持續居高；二、產業復甦不一致緩和；三、勞動市場回溫至疫情前；四、美、英央行升息且歐洲央行宣布結束購債。國泰台大產學合作本團隊更研判，台灣央行啟動升息循環，後續將跟隨Fed等主要央行緊縮抗通膨趨勢，然調幅將視國內景氣與通膨變化調整。

至於今年第1季，受到美國聯準會等主要央行暗示升息，加上俄烏戰爭爆發影響，股匯市雙雙下跌，台灣金融情勢指數自高點回落。展望第2季，國泰台大產學合作團隊評估，投資人將衡量疫情趨緩、高通膨、央行升息與戰爭後續進展，金融市場可能呈現低檔震盪的局面，使得台灣金融情勢指數逐步往「穩定」區間變動。

此外，徐之強也提到，今年影響經濟成長與金融情勢仍有6大主要因素，包括新冠肺炎變種病毒風險、中國大陸防疫封城影響、疫苗及口服藥物進程與台灣疫情發展；二、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上俄烏衝突及供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；三、主要國家央行為因應通膨風險，加速收緊貨幣政策；四、國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；五、本土疫情受控，台廠營運穩定，投資與消費仍維持一定動能；六、國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求持續，有利出口成長。

巷仔內／下猛藥升息1碼　央行背後在盤算什麼？

今日最聚焦／央行閃電升息惹議！專家：等到6月來不及了

吳家2、3代齊聚！台新歡慶30周年　吳東亮感性落淚謝貴人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀