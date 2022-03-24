俄羅斯25名文化娛樂人士挺蒲亭　遭拉脫維亞禁止入境

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拉脫維亞外交部表示，支持莫斯科當局的侵烏暴行相當於成為共犯，拉脫維亞無法讓這樣的人入境。
遭制裁的25名俄羅斯文化、娛樂圈人士包括葛濟夫（Valery Gergiev），鋼琴家馬祖耶夫（Denis Matsuyev），電視節目主持人康德拉奇（Tina Kandelaki），被稱為蒲亭（Vladimir Putin）最喜愛搖滾歌手的拉斯特古耶夫（Nikolay Rastorguyev），曾獲奧斯卡等國際大獎肯定、多年來積極推動恢復俄羅斯「帝國榮光」的電影導演米哈柯夫（Nikita Mikhalkov），前英國皇家芭蕾舞團（Royal Ballet）史上最年輕首席舞者、胸口有蒲亭肖像刺青的烏克蘭裔「芭蕾壞男孩」波路寧（Sergei Polunin）及擁有許多女性歌迷的流行歌手米亥洛夫（Stanislav Mikhailov）。
近日烏克蘭部落客、音樂製作人札斯塔夫尼（Petro Zastavnyi）建立網站，針對公開支持或默許莫斯科侵略作為，以及散布關於戰爭錯假訊息的俄羅斯與烏克蘭藝人、網紅、政治人物及意見領袖，發布姓名與相關影音圖文證據，資料庫持續更新中。（編輯：郭中翰）1110324