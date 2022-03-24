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50嵐新喝法不藏了！她加「1神物」口感秒升級　老饕讚爆

▲原PO分享50嵐全新喝法，她加1神物「奶霜」讓飲料口感秒升級，貼文一出，老饕眼睛全亮了。（示意圖／翻攝自臉書）
▲原PO分享50嵐全新喝法，她加1神物「奶霜」讓飲料口感秒升級，貼文一出，老饕眼睛全亮了。（示意圖／翻攝自臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 09:29:52

50嵐在手搖飲界佔有一席之地，雖然近日北北基門市、中部地區門市都宣布要調漲，但仍不減民眾對50嵐的喜愛；對此，就有一名女網友分享50嵐全新喝法，她加「1物」讓飲料秒升級，貼文一出，老饕眼睛全亮了。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「發掘50嵐新喝法」為題發文，表示她很久沒有喝50嵐了，「今天心血來潮跑去買，看到看板推薦四季春+珍波椰，大杯45元」，她就點了一杯來試試看。

不過，原PO後來瞄到菜單右下角，「寫著一小排奶霜+10元，我就給它加點，加奶霜一共花了55元，發現其實還不錯喝」，不過也因為原PO第一次這樣點，因此好奇發問「不知道以前有沒有人這樣喝」？

▲原PO日前買50嵐發現有「奶霜」可以加點。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO日前買50嵐發現有「奶霜」可以加點。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「50嵐有奶霜喔？改天買來喝」、「我之前是珍珠紅茶加鮮奶豆漿，還不錯，變得蠻醇厚的」、「他們家奶霜是甜的，沒有鹹味，我超喜歡」、「看起來好好喝喔乾」、「漲價了……」、「這不就是四季春瑪琪朵嗎？我以前也很愛點，然後會加椰果」。

其中，也有人好奇「那個瑪奇朵跟奶霜有不一樣嗎？」，對此，就有自稱是50嵐的店員回應「是一樣的，瑪奇朵，一直都有。超過40塊的飲料還是加料不加價喔，料多才加價～瑪奇朵本身就是55塊～（五十嵐員工路過）」。（編輯：郭佩蓉）

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