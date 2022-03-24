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晶圓雙雄走弱！台股早盤跌逾120點　鋼鐵、MCU逆勢抗跌

▲台北股市今（24）日早盤跌逾120點，來到17603點，跌幅0.6%左右。權值股台積電早盤跌5元，來到585元，（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（24）日早盤跌逾120點，來到17603點，跌幅0.6%左右。權值股台積電早盤跌5元，來到585元，（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-03-24 09:34:08

美股四大指數昨（23）日皆走跌，台北股市今（24）日早盤跌逾120點，來到17603點，跌幅0.6%左右。權值股台積電早盤跌5元，來到585元，跌0.6%。聯電同樣弱勢，跌1%。而盤面焦點為鋼鐵族群逆勢抗跌，微控制器（MCU）表現亮眼，車用電池同樣強勢。

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美股道瓊指數23日下跌448.96點，或1.29%，收34358.5點；那斯達克指數下跌186.21點，或1.32%，收13922.6點；標普500指數下跌55.37點，或1.23%，收4456.24點；費城半導體指數下跌85.5點，或2.48%，收3360.3點。

台北股市今日開盤跌20.2點，加權股價指數以17711.17點開出，隨後跌幅擴大，早盤跌逾120點，來到17603點，跌幅0.6%左右。權值股台積電早盤跌5元，來到585元，跌0.6%。聯電也弱勢跌1%，來到53.1元。世界先進跌2.4%、力積電跌逾1%。其他電子股，聯發科跌0.6%、南亞科跌3%多，國巨跌1%。

航運股部分綠油油，長榮、陽明與萬海都跌1%上下。華航跌2.5%、長榮航則跌近3%。鋼鐵族群逆勢抗跌，第一銅漲2%、豐興與官田鋼漲1到2%、志聯漲近4%。至於微控制器（MCU）表現亮眼，太欣幾近漲停，佑華漲5%，凌通與九齊漲3%。車用電池概念股也不俗，康普、美琪瑪、聚和漲1到3%。


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