扯！勞資糾紛遭挾怨報復 公司裝水回家竟被索「喝水費」
高雄市一名蔡姓補習班老師，日前因與公司發生勞資糾紛，不料卻在訴訟結束後，又被補習班老闆指控，在職近一年時間，幾乎天天會從公司飲水機裝水回家飲用，還因此向其提告索要2萬餘元的「喝水費」。
據了解，蔡女在職時間不到1年，但因勞資退休金提撥問題與公司發生勞資糾紛，故而離職。沒想到蔡女離職後，公司便指控蔡女在職期間，每天都會自備600CC的寶特瓶共5支回家飲用，因此向蔡女求償24900元；蔡女對此則認為，該請求不合理，公司方是因勞資糾紛才刻意報復，因此不予理會。
孰料老闆見蔡女不甩自己，竟向警方報案，提出竊盜罪告訴，檢方審理後認為，蔡女該行為已近一年，如果資方覺得不妥，應及時制止，但期間無人對此表示任何意見，因此認證據不足，予以不起訴處分。
原以為整件事到此終了，不料補習班老闆又提出民事求償，並主張蔡女任職249日，每天都取5瓶水回家，每瓶寶特瓶應以20元計算，故求償近25000元。但仍遭高雄地院打臉指出，補習班數名員工都知曉蔡女長期有將水裝回家飲用的習慣，但沒有人制止過，連老闆也沒有為此發表任何意見，直至勞資糾紛爆發後才提告，故判定請求無理由駁回。（編輯：陳苾暐）