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《華燈3》真相大白！蘿絲媽媽再揭「肌膚隱形殺手」

▲林心如從演員進化成事業女強人，成為許多女性仿效的目標。（圖／品牌提供）
▲林心如從演員進化成事業女強人，成為許多女性仿效的目標。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-24 14:00:00

Netflix懸疑影集《華燈初上》從去（2021）年11月上架就成為年度最夯戲劇，這樁紅鞋女屍命案追緝真兇112天，直到3月18日下午播出第三季大結局，兇手終於揭露，該劇監製及主演蘿絲媽媽的林心如保密許久，也終於可以公佈真相。新戲話題正熱，林心如在粉專驚喜公布最新影片，片中林心如令人稱羨的與時光逆行外型，完全看不出年紀，讓粉絲們紛紛留言：「好想跟Rose媽媽一起時光逆行！」、「心如是搭了時光機嗎？」

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林心如從演員進化成事業女強人，成為許多女性仿效的目標，但她不擔心被模仿，反而將模仿視為讚賞的表現，而林心如的秘訣是有時間就會到運動訓練，平時重視飲食均衡，她也曾多次透露高顏值的推手就是「鳳凰電波」，她提到表情自然對演員來說是很重要的事，非侵入式的鳳凰電波透過熱能幫助自身膠原蛋白，不用改變自己原本的樣子，就能讓自己能由內而外的保養自己，展現最美的樣子，林心如表示這就是「青春儲值」的重要性，從愈早開始努力儲值，不鬆懈造就無可取代的地位。

林心如身為鳳凰電波愛好者，分享時光逆行心得，她也關注到因為鳳凰電波幾乎沒有修復期且效果顯著持久，讓更多人紛紛投入高科技保養的行列，因而讓不肖廠商趁勢販售假貨、仿品，但假貨就像隱形的殺手，消費者可能因為價格便宜的錯覺而掉入不消業者使用假貨的陷阱，反而花錢傷害了寶貴的肌膚，因此她認真提醒愛美的消費者，仿製假貨都會做的很像千萬要小心，一定要認明正貨，特別提醒簡單三步驟，讓大家聰明辨識鳳凰電波原廠正貨！

▲林心如提醒簡單三步驟，讓大家聰明辨識鳳凰電波原廠正貨。（圖／品牌提供）
▲林心如提醒簡單三步驟，讓大家聰明辨識鳳凰電波原廠正貨。（圖／品牌提供）
鳳凰電波正貨認明三步驟，療程前應確保機器、探頭皆為原廠正貨。

步驟一、確認「原廠機器證書」， 確認機器來源合法性

步驟二、確認使用全新「未拆封的原廠探頭」，施打時要求當場拆封

步驟三、辨識探頭上的雷射防偽標籤，以手機「親自掃描QRCode」辨識真偽


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