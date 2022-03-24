百貨母親節前哨戰！和風節暖身　聯手化妝品更要線上搶客

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新光三越強調聯手ESTEE LAUDER、ORIGINS、LANCOME、JO MALONE LONDON、LA MER、KIEHL'S、SHU UEMURA、Clé de Peau Beauté八大品牌推出美妝霸屏日，4折起明星秒殺組合首七日線上線下天天登場、APP點數專區更是網羅各式流行夯品讓會員用點數輕鬆到手。
統一時代百貨台北店攜手高雄夢時代購物中心，北高同步推出「美人節」檔期，首6日化妝品、香氛、內睡衣滿2000送300，全館指定櫃滿3000送300，搭配icash2.0或icashPay支付滿6000加送300，同時icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000再送100，再搭配首4日卡友禮活動，單筆消費滿800扣會員點數8點，加贈舒潔衛生紙一串，合計回饋最高達23%。
而看好點數經濟，業者也趁著美人節首五日天天抽商品抵用券，像是3/31-4/4會員APP扣20點可參加刮刮卡，總價值共10萬元購物金。另外，扣500點可換台北北門citizenM酒店雙人住宿券（價值3400元），或是兌換su:m37微米珍珠淨白控油潔膚黑泡泡面膜100ml（價值1680元）。小額點數部分，更與館內11家品牌合作，推出扣點免費換，包括各品牌粉底5ml、小棕瓶7ml、美白精華4ml等。
不只實體通路開搶，業者指出，線上購首6日也同步推出滿2000現抵300、家電滿2000現抵200，滿額再享免運優惠，線上線下同步開搶，預估美人節整個檔期目標可望年增近一成。
遠東SOGO百貨忠孝館則看準民眾還不能出國，蠢蠢欲動的購物慾望，於3/22至4/5於12F活動會館舉辦「和風節 北海道VS ALL JAPAN SWEETS對決！」，邀大家一秒飛到日本。帶來北海道及全國當地人氣美食、甜點&工藝品，集結77家品牌、13家初登場及12家實演等。
像是來自長崎的400年老字號福砂屋，推出限定的台灣首賣款，巧克力蛋糕0.6號，售價600元/條，光是上次參展就狂銷近6000條，而今年日本展適逢35週年紀念，將有白色戀人、PINO、LeTAO跟大家共襄盛舉，而活動期間憑快樂購卡消費累計滿1000元，即可兌換「和風春櫻保暖袋、和風春櫻拉麵碗」等好禮，累計滿兩千元還有機會抽中金賞「大地酒店 丹鳳套房（價值31,680元）。