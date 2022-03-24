孫藝真《39》男友睡了馬東石的女人！認了床上「沒人性」

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智眼為了飾演充滿魅力的長官夫人角色，在電影開拍前先做足準備，她說：「為了表現出『秀蓮』魅惑的姿態、眼神、口吻、情緒，我從日常生活中就開始進入角色。且因為台詞充滿文學性，練習時還錄音反覆修正。另外，因為覺得和延宇振的默契很重要，還曾和他一起讀劇本讀到半夜。對於外在與內在的部分，也花了許多時間思考該如何呈現，還因為想體驗『秀蓮』這個角色的寂寞感，所以在準備這部作品時，除了和本作的相關人士之外，完全沒跟其他人聯絡。」
《為人民服務》以1970年代的假想社會主義國家為背景，透過模範士兵與師團長的年輕妻子之間心驚膽戰的愛情故事，帶給觀眾不尋常的訊息。電影有大尺度的床戲，延宇振和智眼完全投入角色，展現多場如野獸般赤裸瘋狂的床戲，帶出男女主角之間糾結複雜的心境，延宇振說：「每場戲都盡量以不同的演技去呈現，以像野獸般的行為，展現失去人性的床戲，會令人不禁想問這是否真有可能發生。我也想藉此顯露出，追逐極大快感的弱勢人物其細膩的一面。」
延宇振分享拍攝花絮，他說：「拍攝期間，有個認識的導演說週末時想來片場找我，我婉拒他了，因為在拍攝現場我都沒穿衣服，他來的話我還要把衣服穿好，這樣很麻煩！」為了詮釋軍人角色，延宇振還特地曬黑、減重，他表示：「在電影開拍前，我回到故鄉江陵，在海邊一邊思考著作品，一邊做日光浴曬黑。同時還進行節食，減了6公斤左右，那時候在6點後就不進食，維持12小時的空腹狀態，在能進食的時間攝取各種營養素，並努力運動。」《為人民服務》已在台上映。