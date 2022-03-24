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孫藝真《39》男友睡了馬東石的女人！認了床上「沒人性」

▲片中，延宇振（左）表示將展現「失去人性的床戲」。（圖／車庫娛樂）
▲片中，延宇振（左）表示將展現「失去人性的床戲」。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-24 12:45:56

南韓話題禁忌愛情電影《為人民服務》唯美床戲主打「比色戒還致命」，由《三十九》孫藝真男友延宇振、《暗網殺機》智眼主演，故事敘述想出人頭地的模範士兵武光（延宇振 飾），遇見師團長年輕的妻子秀蓮（智眼 飾）而身陷禁忌危險的關係中。智眼是「春香小姐選美第一名」出身，曾在《暗網殺機》中飾演和馬東石一起生活的「啞女」角色，這次她在《為人民服務》裡詮釋師團長的妻子「秀蓮」，是名渴望愛情、散發出果敢魅力的女子，她透露是深思熟慮後才決定參演該作。

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▲智眼（左）曾飾演「馬東石的女人」；在《為人民服務》扮性感夫人。（圖／車庫娛樂）
▲智眼（左）曾飾演「馬東石的女人」；在《為人民服務》扮性感夫人。（圖／車庫娛樂）
拍攝時，智眼面臨許多難關，她表示：「不論是肉體上或精神上都很疲憊，在寒冷的天氣中拍攝以夏季為背景的故事，同時還要辛苦進行節食，所以也無法好好吃飯，真的滿累的。但幸好有延宇振和導演在，我才能順利地拍完這部作品。」

智眼為了飾演充滿魅力的長官夫人角色，在電影開拍前先做足準備，她說：「為了表現出『秀蓮』魅惑的姿態、眼神、口吻、情緒，我從日常生活中就開始進入角色。且因為台詞充滿文學性，練習時還錄音反覆修正。另外，因為覺得和延宇振的默契很重要，還曾和他一起讀劇本讀到半夜。對於外在與內在的部分，也花了許多時間思考該如何呈現，還因為想體驗『秀蓮』這個角色的寂寞感，所以在準備這部作品時，除了和本作的相關人士之外，完全沒跟其他人聯絡。」

▲片中，延宇振（右）和智眼完全投入角色中，展現多場如野獸般赤裸瘋狂的床戲。（圖／車庫娛樂）
▲片中，延宇振（右）和智眼完全投入角色，展現多場如野獸般赤裸瘋狂的床戲。（圖／車庫娛樂）
《為人民服務》以1970年代的假想社會主義國家為背景，透過模範士兵與師團長的年輕妻子之間心驚膽戰的愛情故事，帶給觀眾不尋常的訊息。電影有大尺度的床戲，延宇振和智眼完全投入角色，展現多場如野獸般赤裸瘋狂的床戲，帶出男女主角之間糾結複雜的心境，延宇振說：「每場戲都盡量以不同的演技去呈現，以像野獸般的行為，展現失去人性的床戲，會令人不禁想問這是否真有可能發生。我也想藉此顯露出，追逐極大快感的弱勢人物其細膩的一面。」

延宇振分享拍攝花絮，他說：「拍攝期間，有個認識的導演說週末時想來片場找我，我婉拒他了，因為在拍攝現場我都沒穿衣服，他來的話我還要把衣服穿好，這樣很麻煩！」為了詮釋軍人角色，延宇振還特地曬黑、減重，他表示：「在電影開拍前，我回到故鄉江陵，在海邊一邊思考著作品，一邊做日光浴曬黑。同時還進行節食，減了6公斤左右，那時候在6點後就不進食，維持12小時的空腹狀態，在能進食的時間攝取各種營養素，並努力運動。」《為人民服務》已在台上映。


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