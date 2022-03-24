米砂痛批AV女優遭性騷不起訴！資深檢怒：公布案號來評斷
AV監製米砂(江佳儒)昨天（24日）晚上，在IG發文指出，自家藝人在台北捷運遭變態射精在身上，提告後卻收到地檢署的不起訴處分書，並直指因「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，怒批「台灣的檢察官太噁心」，貼文一出引來各方討論，一名檢察官則表示，案件不起訴都有法律依據可循，根本無關職業問題，同時呼籲米砂提供案件案號，讓大家自己定奪。
資深檢察官表示，罪刑法定主義，是指一個行為只有經過法律明確規定為犯罪行為的，才能依照法律定罪處罰，若要為不起訴處分，一切勢必都有相關法律依據；另也有律師指出，不起訴書中提到「職業」，並不等於不起訴是因為職業關係，同時也呼籲米紗不要自行腦補。
引起熱議的貼文，也在昨天晚上被刪除，但米砂卻又再度PO出另段文章表示，聽到後很生氣，就幫當事人出一口氣，但當事人不想再被討論，所以就先刪文，文末還提到「不過想一想還是很不爽，希望惡人又惡報」。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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