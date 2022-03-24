藍環章魚毒素猛如眼鏡蛇！接觸就可能致命 海邊看見快閃
有民眾驚傳在淡水的傳統市場購買小章魚，裡面竟然摻雜劇毒的「藍環章魚」，所幸及時發現沒有引發意外。國立自然科學博物館館長、頭足類生物專家焦傳金表示，藍環章魚大多生存在海邊石頭縫隙或珊瑚礁區，一旦受到驚嚇時，會先出現藍環狀的斑紋警告，如果進一步受到威脅就會釋放河魨毒這類神經毒素，造成肌肉麻痺、呼吸衰竭等中毒症狀，如果沒有立即就醫，致命性相當高。通常在台灣北部及南部海域有時可見，但數量並不多，偶爾會被混抓但狀況並不常見，提醒民眾在野外發現藍環章魚時，要特別注意遠離。
根據農委會水產試驗所「農業主題館有毒海洋生物」網站介紹，藍環章魚屬共包含三種藍環章魚，包括大藍環章魚、小藍環章魚和藍紋章魚，屬於無脊椎動物中首先發現含有河魨毒的物種，身長大約10到20公分，一般具有褐色或黃褐色的帶狀斑紋。別看牠模樣可愛，當受到刺激的時候，身體會變黑、斑點會變成鮮豔的藍綠色，並從後部唾液腺是放毒液，成分主要是河魨毒，藉由口器叮咬釋放，更可怕的是，牠全身不同部位個含有不同毒量的河魨毒，其中以臂的毒性含量最高，其次為腹部和頭胸部，連卵巢內都有類似毒物。
焦傳金指出，藍環章魚體型並不大，通常受到驚嚇時，身上會有數十個藍環浮現，目的是警告天敵不要靠近的警告色，如果還是持續受到威脅驚嚇，腺體及身體就會釋放毒素，有點類似河魨、雨傘節、眼鏡蛇這類的神經毒素，另一種海洋生物「芋螺」也有類似的神經毒素。「這種神經毒素會阻斷身體的鈉離子通道，導致神經傳導受到影響，產生肌肉麻痺、呼吸困難等症狀，短時間之內就可能致命。」
焦傳金說，有經驗的潛水者在珊瑚礁附近及石頭縫隙中看到藍環章魚，都會躲得遠遠的，就怕接觸到會中毒，更是絕對不能生吃，一旦吃下肚子會立刻中毒。而且這種神經毒素不像蛇毒已有血清，只能靠支持性療法讓身體慢慢代謝掉，但很多中毒的人可能來不及送醫就已經致命，所以民眾要特別小心。
至於民眾選購時有沒有需要注意的地方？焦傳金強調，藍環章魚雖然在台灣附近海域可以看到，但並不常見，只有一些寵物店或需要做實驗的人，會請專人特別去抓，民眾在市面上看到的，通常都是被誤抓混入海產內，只要購買時多留意一下即可，不需要太擔心。