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中市「台灣尚青」議員聯合登記　拼連任議會過半

▲民進黨台中市議員初選登記，「台灣尚青」議員參選人曾朝榮、蔡成圭、何文海、江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、吳文豪登記，企圖爭取議會過半席次(圖／柳榮俊攝2022.3. 24)
▲民進黨台中市議員初選登記，「台灣尚青」議員參選人曾朝榮、蔡成圭、何文海、江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、吳文豪登記，企圖爭取議會過半席次(圖／柳榮俊攝2022.3. 24)

記者柳榮俊/台中報導

2022-03-24 14:24:02

民進黨台中市議員初選登記，今(24)日立委何欣純、莊敬程陪同「台灣尚青」議員參選人曾朝榮、蔡成圭、何文海、江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、吳文豪登記，高喊「最強問政、優質連任、重返執政」，企圖爭取議會過半席次。

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何欣純說，台中市議會需要優質議員強力監督市府，為市民謀福利。為了相挺優質議員連任，他一早到立法院簽到後就趕回台中陪同登記，待會要再趕回立法院。


莊競程表示，盧秀燕市長在議會回應曾朝榮議員質詢時，要曾朝榮請自己多為台中爭取經費。他已經在中央為台中市爭取到許多經費，但盧秀燕作秀不做事，讓爭取到的愈算卻不能好好被使用。因此議會更需要最強的議員們發揮團體戰力，強力監督市政。


第三選區（大肚區、烏日區、龍井區）議員張家銨表示，四年前他承接前市議員劉淑蘭的使命接棒議員，不斷反映地方需求，爭取捷運藍線坪頂設站、社宅規劃、監督空氣品質，展現民進黨專業問政的品牌，今再次邀請劉淑蘭陪同登記，由他見證自己一路來的辛勤耕耘。他會帶著大烏龍的聲音爭取連任，成為議會關鍵力量。


第五選區（潭子區、大雅區、神岡區）議員，黨團幹事長周永鴻表示，他就任以來兢兢業業為地方爭取建設，為孩子能有更好的發展和就學環境努力，在議會強打盧市府正事不辦只會作秀的施政風格，不斷揪出盧市府浮編濫編的預算。他將持續努力，讓潭雅神地區成為宜居產業城。


第七選區（南屯區）議員何文海表示，他從政秉持「地方優先，強力問政」的態度，要求盧市府不能雙標看空污，應該讓南屯焚化爐遷廠，還給附近居民乾淨的空氣。他會持續奮鬥下去，讓南屯更進步。


第八選區（北屯區）議員曾朝榮表示，他和莊競程不斷為北屯發展打拼，從大坑步道改善、老舊自來水管汰換、多間學校設施改善，一路走來始終希望不忘初心，為成就更好的北屯全力付出。


第十選區（中區、西區）議員，黨團總召江肇國表示，他成功爭取「台灣好行」觀光公車，關心基層運動，為台中市孩子守住營養午餐補助。他所做的都是為舊城發展盡心盡力，為小市民把關預算。


第十二選區（太平區）議員蔡耀頡表示，從爭取敬老卡搭計程車乘車補助增加、太平聯合行政中心、太平國民運動中心預算到質詢市府濫用公所體系資源，以及各國中小硬體設備等持續為市民發聲，強力監督盧市府。他要為屯區打拼，並在未來更要全力爭取托老、托幼、托嬰、社會住宅等讓青年人減壓，使太平成為青年發展好所在。


第十四選區（新社區、石岡區、東勢區、和平區）議員蔡成圭表示，他深耕山城艱困選區，用心為鄉親服務，爭取新社功能商業大樓、東勢樂活場館、河濱公園機車練習場、多條產業道路修建、這次有信心要為民進黨守住關鍵一席。

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