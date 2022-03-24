房貸族好苦！藍黨團：官股銀應吸收青年貸款調升利息

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黨團總召曾銘宗表示，中央銀行升息1碼之後，對於國內青年族群所遭遇到困境，政府該如何處裡？在主要民生政策貸款利率變化狀況中，財政部推出的青年安心成家購屋貸款，是提供首次購屋的青年朋友優惠利率，2020年一段式的部分，前2年利率是1.43%，調整後是1.68%；2021年之後前2年是1.40%，調整後是1.65%。另外在二段式貸款利率，前2年是1.19%，調整後是1.44%，第3年開始後是1.49%，調整後1.74%。
簡言之，調整後利息，一段式最高為1.68%，二段式最高為1.74%，換句話說，央行調升1碼後，官股銀行承作的青年安心成家購屋貸款利息，也全部跟著調高。
曾銘宗再指出，同時教育部就學貸款利息也跟著調升，原本為0.9%，調整後為1.15%，目前國內申辦學貸有近8成來自於私立學校學生，109年大學畢業生每月經常性薪資僅29,819元，調整學貸利率後，恐怕到30歲都還還不完學貸。曾銘宗指出，目前個人學貸總人數有80萬人，總金額達1,662億元，平均每位學貸金額在20萬7千元。學生無力償還學貸的情況非常嚴重，根據最新資料顯示，108年8月跟104年8月比較，增加39.8%，待償金額統計到108年8月將近50億元，待償比例高達9.3%。
立委賴士葆則表示，日前在財政委員會質詢8大泛官股銀行時，部分銀行表示，央行調升1碼(0.25%)之後，貸款部分不會全面反應，但存款部分會全部反應，但結果竟然所有貸款全部反應，包括青年族群貸款部分，如學貸、青年安心成家購屋貸款全部都調升利息0.25%，跟質詢時的承諾完全推翻。他指出，傳聞一家官股銀行光是躺著一年就可以增加30億元利息收入，因為活儲、活存利率相當的低，根本就是貸款全面反應，存款沒有，「做得跟講的完全不同，給予嚴厲譴責！」
賴士葆表示，建議成立臨時小組，針對青年族群包括學貸、勞工紓困貸款、青年安心成家購屋貸款等，必須要提出協助，但財政部長蘇建榮卻推說學貸屬教育部，勞工貸款屬勞動部負責，官股銀行則推給所謂「公司治理」，國人經常性實質薪資已經是負成長，貸款利率又跟著全面反應，這樣的政府是不負責，萬物皆漲，只有補助不漲，CPI（消費者物價指數）不斷創新高，受到烏俄戰爭影響美國CPI已達7.9%，政府此刻更應該對青年族群全面照顧，調升利息部分，尤其是官股銀行應該全面吸收或是減半吸收。