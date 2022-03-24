台灣正青遍地開花！卓冠廷出席黃惠慈鐵馬競選記者會

已完成民進黨新北市（土城、樹林、三峽、鶯歌區）議員初選登記的卓冠廷，今（24）日結束拜票的行程後，專程前往宜蘭參觀鶯歌陶藝大師許朝宗的「潮水細流」特展，同時合體正參與宜蘭縣議員初選的黃惠慈；2人合體騎鐵馬造勢，力拚一起衝刺，順利進入議會。
卓冠廷表示，許朝宗老師是鶯歌著名的陶藝大師，在90年代研發出金彩、鐵銹花釉等系列的作品，發展出極具個人特色的作品，還獲得了鶯歌陶瓷嘉年華第一屆的陶瓷金鶯獎第一名，是鶯歌最重要的藝術家之一；此外，許朝宗老師本身也是宜蘭人，後於鶯歌定居，因此來一趟觀賞特展，相當有意義。
卓冠廷也邀黃惠慈一同觀展，並由爭取民進黨宜蘭市長提名的賴瑞鼎陪同，教育界資深前輩的賴瑞鼎當起導覽員，介紹大師的「吹青蛻變甕」、「青花山水天球瓶」等作品；卓冠廷為了挺黃惠慈，也與宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀夫人徐慧諭、全運會自行車金牌陳姿吟等人，出席黃惠慈鐵馬競選的記者會。
卓冠廷直指，黃惠慈與他有很多相似的點，從政同樣都是擔任立委的幕僚開始，在累積經驗後，都在28歲邁入另一個重要的里程碑；他28歲時擔任台中市新聞局長，黃惠慈則是勇敢出來參選議員，且他們都是牡羊座，有衝勁、有活力，也有擔任議員很重要的特質－正義感，盼他和惠慈都可順利衝過初選。