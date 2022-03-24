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孫藝真奔放了！洞洞裝露光裸色上圍　項鍊卡溝玄彬流鼻血

▲玄彬老婆孫藝真新畫報尺度升級。（圖／翻攝VOGUE KR）
▲玄彬老婆孫藝真新畫報尺度升級。（圖／翻攝VOGUE KR）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-24 15:55:32

玄彬與孫藝真大婚在即，在他們2月婚訊一宣布，不少品牌看準2人吸金（睛）力，紛紛找上這對「準夫妻」代言、拍畫報，孫藝真也將登上韓版《VOGUE》4月號，雜誌已在官網釋出多張孫藝真的穿搭照，包含洞洞背心、深V連身裝、性感小可愛辣曬蠻腰，堪稱出道以來最大尺度！

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▲孫藝真新畫報帥氣、可愛、性感集於一身。（圖／翻攝VOGUE KR）
▲孫藝真新畫報帥氣、可愛、性感集於一身。（圖／翻攝VOGUE KR）
孫藝真一直都是時尚精品寵兒，她在韓版《VOGUE》4月號尺度升級，先是穿著褐色深V連身套服擺出「女性幹練」姿勢，再來換上洞洞背心叉腰，內裡雖然有穿以防走光的衣服，但女力魅力仍一覽無遺，此外還包含軍綠色小可愛服裝，她微微向前傾，代言項鍊卡在深V邊緣，帥氣、可愛、性感集於一身。

玄彬、孫藝真3月的「世紀婚禮」選在WALKER HILL的「ASTON HOUSE」舉行，該場是本館的私人場所，室內可容納120人、室外1600坪花園則能接待200位賓客，裴勇浚夫妻、池城夫妻、韓佳人夫妻等都是在這結婚。因該地保全管理做足，非指定賓客不得進入，外部難以窺探相當符合大明星隱私需求。

他們結婚的時間地點雖然被媒體公開，但雙方公司口徑一致表示：「由於婚禮不公開，很難確認結婚地點，敬請見諒。」就連賓客名單也保密到家，不承認也未否認的態度，更加引起外界關注。

▲孫藝真有顏有身材。（圖／翻攝VOGUE KR）
▲孫藝真有顏有身材。（圖／翻攝VOGUE KR）

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