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《華燈》寶寶原型曝光！知情人透露「吳慷仁還原度100%」

▲吳慷仁在《華燈初上》反串媽媽桑。（圖／華燈初上臉書）
▲吳慷仁在《華燈初上》反串媽媽桑。（圖／華燈初上臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-24 16:10:05

吳慷仁在Netflix影集《華燈初上》扮演第三性公關「寶寶」，舉手投足比女人還要女人，一名六年級生網友在網路上透露，八零年代的條通真有「寶寶」這號人物，她在條通經營酒吧，交際手腕一流，吳慷仁可說是由內而外演活這位傳奇媽媽桑，相信50至60歲熟悉條通的觀眾，都能想起這個人。

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▲▼吳慷仁（下圖右）在《華燈初上2》扮美豔媽媽桑。（圖／《華燈初上》粉專）
▲吳慷仁《華燈初上》的角色「寶寶」真有其人。（圖／《華燈初上》粉專）
網友表示看到《華燈初上》的「寶寶」，所有親友都嚇到了，因為在當時的台北條通內，確實是真有其人，「非常有名，但名不叫寶寶，基於隱私不透露該人身分，暫以A稱呼。」網友見過A幾次面，手上也有照片，A本身在條通內確實經營過酒吧，人目前還活著，「印象中交際手腕實屬一流。」不過她的長相和吳慷仁的扮相不一樣。

▲林心如（右）在《華燈初上》猛K吳慷仁不手軟。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲吳慷仁（左）在《華燈初上》的角色與條通傳奇媽媽桑相似度超高。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
這名網友認為吳慷仁把A詮釋得活靈活現，「根據所有與A往來的眾親友都說，完完全全一模一樣，連語氣聲調、舉手投足的姿勢，幾乎就是A的影子，不光光是外表，連內心戲透露出的情緒表達也是一模一樣，吳慷仁如果憑這角色得任何獎，我想完全不意外，吳已經不是在演A，而是把一個過去記憶中的某人搬到台前，絕對是做過非常多的功課，甚至近距離了解A，才能演活A，太厲害了。」

▲網友表示八零年代的條通真的有類似「寶寶」的人物。（圖／翻攝NETFLIX新台灣討論區臉書）
▲網友表示八零年代的條通真的有類似「寶寶」的人物。（圖／翻攝NETFLIX新台灣討論區臉書）
根據林心如本人的說法，SUGAR酒店的創作原型，確實是來自條通實地的田野調查，「一開始編劇杜政哲要寫一個對門酒店的競爭對手，但我想如果只是這樣子滿無聊的，田野調查時有去條通知名第三性公關的店，就把這個資訊分享給他參考看看，也許會給觀眾一個耳目一新的感覺。」


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