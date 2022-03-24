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白皙妹「穿丁字褲逛超商」爆紅　本尊哭了：我不只B

▲超商丁字褲辣妹身分曝光。（圖／wawa00321 IG）
▲超商丁字褲辣妹身分曝光。（圖／wawa00321 IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-24 16:46:012022-03-24 16:51:46

臉書「爆廢公社」昨（23日）一張照片引來上萬名老司機按讚朝聖，一名妙齡女子下半身只穿丁字褲，晾著白皙纖腿在超商內購物，網友直問「道德在哪裡？地址在哪裡？」轟動到釣出本尊回覆：「我真的去潛水的...」還為罩杯被縮水難過不已。

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引起熱議的照片，某位戴棒球帽、粉紅色口罩的正妹，身穿運動小可愛、黑色丁字褲，肩背LV包包，站在便利超商貨架前，一身乳白色肌膚、渾圓胸型及鉛筆腿十分吸眼球，原PO寫道：「在超商捕捉到滿開放的女孩。」

▲丁字褲正妹身分引起討論。（圖／wawa00321 IG）
▲丁字褲正妹身分引起討論。（圖／wawa00321 IG）
其他網友看到照片，群起鼓譟：「道德在哪裡？尊嚴在哪裡？底線在哪裡？聯絡方式在哪裡？IG連結在哪裡？」、「美化市容的模範生」、「同理心在哪？超商又在哪？」、「皮膚好好喔，白白嫩嫩」、「我就問哪一家門市？我馬上到」，還有人說女子上圍「看起來至少有B喔」！

不久，該名正妹本人現身留言區，有網友立刻認出就是「台中保時捷女神」、網美WaWa，她趕緊解釋：「我真的去潛水的...」並附上一張穿蛙鞋在海中浮淺的照片，身上穿著同一件運動內衣及小丁，還說：「我實在快哭死！我不只B奶...」

▲WaWa是小有名氣的網美。（圖／wawa00321 IG）
▲WaWa是小有名氣的網美。（圖／wawa00321 IG）
▲WaWa與愛車合照。（圖／wawa00321 IG）
▲WaWa與愛車合照。（圖／wawa00321 IG）
▲▼WaWa IG上的照片，顯示她曾穿潛水服裝，直接到超商買飲料。（圖／wawa00321 IG）
▲▼WaWa IG上的照片，顯示她曾穿潛水服裝，直接到超商買飲料。（圖／wawa00321 IG）
▲▼WaWa IG上的照片，顯示她曾穿潛水服裝，直接到超商買飲料。（圖／wawa00321 IG）
▲WaWa身材惹火。（圖／wawa00321 IG）
▲WaWa身材惹火。（圖／wawa00321 IG）
部分網友質疑正妹是故意擺拍，藉此衝人氣，有人就搜出該張照片，其實是去年10月中上傳的舊照，並非最近發布，WaWa也在IG限時動態表示：「受寵若驚！」感謝所有人對她的愛戴。（編輯：楊穎軒）

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