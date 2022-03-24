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莫名皮膚癢小心毛毛蟲皮膚炎！
醫：春夏季常見，沒碰到也會中。
曾奕騰醫師表示，毛毛蟲皮膚炎雖在去年(2021)於澎湖發生群聚案例，有相當多的民眾掛診，但並非只有在澎湖才會發生，台灣各處甚至世界各地都可能發生。該次澎湖群聚事件就醫人數多，經當地皮膚科醫師及各界專家集思廣益和調查，推測可能為「台灣黃毒蛾幼蟲」身上的毒毛所致，當地診所短時間大量湧現病患。此情況一年四季皆可能出現，大多見於春天及夏天，不過近年來因氣候變遷等因素，部分動植物、生物受外來種入侵，也讓春夏季以外發生的機率增加。
許多民眾被診斷為「毛毛蟲皮膚炎」，總會覺得驚訝且納悶，明明就沒有碰到毛毛蟲，為何會出現？對此曾奕騰醫師解釋，此反應出自於毛毛蟲的毒毛，未必是蟲體本身，許多毛毛蟲的毛體相當容易斷裂，再經過風吹就可能四處飄散掉落於人體，像是前述澎湖案件，當時當地的風就相當大，推測就有可能是乘風四處飄散才造成此規模。
毛毛蟲皮膚炎嚴重恐潰瘍，
醫：切勿用手驅趕！
當毛毛蟲皮膚炎出現時，患者最常見出現的症狀，包括了劇癢、群聚或散佈的紅色丘疹，嚴重時也可能產生組織滲液，或是出現水泡、膿泡，症狀可能持續數小時或數日，特別是在手臂、脖子、臉部等暴露處，受到衣服覆蓋未暴露的部位也有可能出現相關症狀，尤其是布料較薄、毒毛可穿透的衣物。而若是蟲體直接掉落於人體，則可能出現大片融合的斑塊，並周圍散佈丘疹或蕁麻疹般的膨疹。醫師提醒，若真的不幸出現毛毛蟲掉落於身上時，萬不可拍打或用手驅除，否則後果不堪設想，將可能出現更強烈的刺激反應，嚴重甚至皮膚潰爛。應以其他物品驅逐。這些不論是在何時遇到何種蟲體都是同樣的道理。像是隱翅蟲也是個誤擊後會引起急遽不適的昆蟲。
皮膚莫名發癢怎麼辦？醫：別抓，冰敷後盡早檢查。
出現毛毛蟲皮膚炎的當下，民眾未必會意識到、或無法確定此為何症，曾奕騰醫師建議，不論是什麼樣的情況，都建議盡量避免抓癢以免問題擴大，也因為當下不確定情況，建議避免使用各類藥物，初步以冰敷緩解為佳，並盡早就醫檢查。
在經過專業診斷可針對症狀擊原因治療，例如若確診為毛毛蟲皮膚炎，醫師常見會以外用類固醇、口服抗組織胺提供藥物治療，或視情況給予短期口服類固醇，而若是因搔抓引起更進一步的細菌感染，則會搭配抗生素治療。
曾奕騰醫師也提醒，為避免蟲體引起皮膚炎，民眾可盡量遠離出沒地，衣物、被單、雜物等也盡可能避免至於樹下、草蟲等處，如此可降低毛毛蟲皮膚炎或其他昆蟲引起的皮膚發炎機會。
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