COVID-19疫苗追加劑 接種後皆有效提升抗體

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林口長庚醫院副院長、也是這項試驗計畫主持人的邱政洵表示，希望這項結果有助於台灣進一步推動COVID-19疫苗的施打，並且建議民眾在接種完前兩劑疫苗後，都應在間隔3-6個月接受第三劑追加接種，以提升疫苗對人體的保護力，預防新冠病毒變異株感染。
邱政洵副院長指出，林口長庚醫院自去年12月起，執行醫療照護人員施打兩劑腺病毒載體AZ疫苗（AZ+AZ）後，以mRNA疫苗（莫德納、輝瑞）或蛋白質次單元疫苗（高端）做第三劑追加接種之臨床試驗，進行受試者施打完第三劑一個月後免疫生成性分析與不良反應。此研究共招募340位已施打兩劑AZ疫苗的醫療照護人員為受試者，隨機分派接受莫德納（Moderna）全劑量、莫德納半劑量、輝瑞（BNT）或高端疫苗接種為第三劑追加劑。
三類疫苗皆有效 預防免疫力上升
邱政洵副院長說，分析時排除了2位不符收案條件者，研究結果發現，在施打完第三劑後的第28天，不論是使用哪一種廠牌的疫苗當追加劑，皆可有效提升受試者血中之中和抗體濃度，達到體內抗體生成效果，而上升倍數分別是：莫德納全量47.7倍、莫德納半量39.8倍、BNT 32.2倍、高端12.7倍。
針對現今流行的Omicron變種病毒，研究也顯示施打第三劑之後產生的中和抗體能力，和接種前相比，可以更有效對抗Omicron。而和預防重症相關的T細胞免疫反應四組都有顯著上升，上升倍數分別為：莫德納全量4.2倍、莫德納半量3.9倍、BNT 3.1倍、高端3.3倍。
COVID-19不可怕 疫苗按時施打
至於接種完第三劑的疫苗副作用，則是以莫德納副作用比例最高（局部疼痛約97~100%、發燒約15.3~29.5%），高端疫苗施打後的副作用比例最低（局部疼痛76.5%、發燒4.8%）。
邱政洵副院長表示，由實驗結果可看出，針對施打兩劑AZ疫苗的醫療照護人員，不論是使用何種廠牌疫苗做為追加劑，施打後一個月的血清抗體生成性，或細胞免疫反應，都有顯著提升。以抗體增加的幅度來看，mRNA疫苗仍優於蛋白質次單元疫苗；T細胞免疫反應則是在不同疫苗追加劑之間並沒有明顯差異。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53171
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