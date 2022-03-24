百貨邀民眾秒出國過過癮 日韓蟹膏、糖餅、長崎蛋糕齊聚
▲疫情未停歇，今年恐怕出國旅遊短時間又無望，看準國人心理，百貨公司也推出日韓商品展，那大家「秒出國」過過癮！圖為新光三越台北南西店推出安妞！韓國展相關示意圖。（圖／新光三越台北南西店提供）
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▲疫情未停歇，今年恐怕出國旅遊短時間又無望，看準國人心理，百貨公司也推出日韓商品展，那大家「秒出國」過過癮！圖為新光三越台北南西店推出安妞！韓國展相關示意圖。（圖／新光三越台北南西店提供）
疫情未停歇，今年恐怕出國旅遊短時間又無望，看準國人心理，百貨公司也推出日韓商品展，那大家「秒出國」過過癮！新光三越台北南西店推出安妞！韓國展，邀請超過40家韓國美食，包括火辣雞餃子、白飯小偷蟹膏、糖餅，現場還有韓國人童年必玩的「投壺」、「打畫片」傳統遊戲。遠東SOGO百貨忠孝館則推出「和風節 北海道VS ALL JAPAN SWEETS對決！」帶來北海道及當地人氣美食、甜點&工藝品，集結77家品牌、13家初登場及12家實演等。
新光三越台北南西店今年初夏購物節檔期特別推出「2022安妞！韓國展」，於3/30至4/17在一館9F活動會館登場。業者指出，此次邀請超過40家來自韓國道地美食連線，包括爆紅網美咖啡廳的驚嚇悠悠軟餅乾、三養火辣雞餃子、白飯小偷江原道雪蟹蟹膏。
除此之外，還有道地街頭大勢美食，像是旅韓必吃的老字號新堂洞元祖辣炒年糕/魚板、濟州西歸浦飯捲、鮑魚飯捲/炸雞飯捲、韓式炸雞菓子、現炸熱狗、年糕熱狗串、首爾堅果糖餅、黑糖煎餅等。現場還有韓國人童年必玩的「投壺」、「打畫片」傳統遊戲供民眾遊戲與互動、拍照打卡。
遠東SOGO百貨忠孝館則看準民眾還不能出國，蠢蠢欲動的購物慾望，於3/22至4/5於12F活動會館舉辦「和風節 北海道VS ALL JAPAN SWEETS對決！」，邀大家一秒飛到日本。帶來北海道及全國當地人氣美食、甜點&工藝品，集結77家品牌、13家初登場及12家實演等。
像是來自長崎的400年老字號福砂屋，推出限定的台灣首賣款，巧克力蛋糕0.6號，售價600元/條，光是上次參展就狂銷近6000條，而今年日本展適逢35週年紀念，將有白色戀人、PINO、LeTAO跟大家共襄盛舉，而活動期間憑快樂購卡消費累計滿1000元，即可兌換「和風春櫻保暖袋、和風春櫻拉麵碗」等好禮，累計滿兩千元還有機會抽中金賞「大地酒店 丹鳳套房（價值31,680元）。