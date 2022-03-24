好想日本！量販推居酒屋「超巨清酒」 近2公升600元出頭
真的好想去日本！受疫情影響，台灣民眾已經超過2年不能出國玩，對日本的思念之情反映在日本商品的消費力道上，零售通路舉辦日本購物節，往往成為最受民眾歡迎的活動之一。家樂福即日起舉辦「日本購物節」，引進超過千款日本商品，這次主打日式居酒屋的「超巨清酒」，近2公升的巨大容量僅600元出頭，同樣是巨量版的柚子酒則不到600元。
在國外有代表性的產品，疫情之下成為民眾回味出國旅行的主流，家樂福透露，2021年的日本產品銷售較2019年疫情爆發前，成長將近10%，即日起至4月6日再推出「日本購物節」檔期，引進超過1000種日本零食、泡麵，讓民眾回憶日本滋味。
赴日必買日本清酒、果實酒，這次主打日本居酒屋的「超巨清酒」，菊彌榮柚子酒及清洲櫻殺鬼清酒容量1800毫升，其中柚子酒使用日本島根縣的柚子，酸甜滋味適合冷飲及熱飲；清洲櫻殺鬼清酒有「鬼酒」之稱，在日本當地很受歡迎，喝來輕柔淡爽，價格及口感都很親民。果實酒則有橘子、白桃、哈密瓜、葡萄等充滿日本風味的品項。
去日本吃拉麵也是旅遊美好的回憶之一，同步引進「3分鐘快煮」調理包、即食品，其中北海道湯咖哩簡單加上雞腿和蔬菜就能上桌，愛吃鍋則首推Bell北海道鍋底系列，共有在北海道必吃的湯咖哩、石狩鍋、花崎蟹醬油、根昆布醬油4種口味。至於爬山露營必備的Onisi尾西即食飯，有松茸、蝦仁、雞肉3個新口味。日本零食祭出銅板價，京都宮田花生脆餅、日清糖霜玉米片都買得到，不少商品百元有找。