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俄烏戰事敲警鐘！今年多變數　全年智機生產量恐下修

▲調研指出，新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，加之地緣政治、通膨、能源匱乏等今年更顯嚴重的問題，將為2022年智慧型手機市場帶來更多變數，不排除持續下修全年生產總量。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲調研指出，新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，加之地緣政治、通膨、能源匱乏等今年更顯嚴重的問題，將為2022年智慧型手機市場帶來更多變數，不排除持續下修全年生產總量。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎/台北報導

2022-03-24 17:13:47

2021年第四季銷售不如預期，今年第一季智慧型手機市場除了要調節積累的成品庫存外，亦受季節性需求低迷影響，導致本季生產相對疲弱。再加上俄烏戰爭、中國封城，整體將削弱2022上半年生產表現，並連帶影響2022全年生產總量，預估將由原先的13.8億支，下調至13.66億支，年增長率下滑至2.5%。調研指出，新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，加之地緣政治、通膨、能源匱乏等今年更顯嚴重的問題，將為2022年智慧型手機市場帶來更多變數，不排除持續下修全年生產總量。

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TrendForce指出，包含新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，加之地緣政治、通膨、能源匱乏等今年更顯嚴重的問題，將為2022年智慧型手機市場帶來更多變數，不排除持續下修全年生產總量。

戰事對智慧型手機市場影響有兩大觀察重點。其一，品牌銷售停擺或銳減，據TrendForce統計，俄烏兩國的手機銷售市占約占全球3到4%，其中，俄羅斯手機品牌前三席次依序為三星（Samsung）、小米（Xiaomi）及蘋果（Apple），共計囊括85%市占率。

隨著蘋果及三星相繼宣佈暫停向俄羅斯出口所有產品，該市占將轉由中國品牌承接。若戰事能於4月底前獲得控制，預估對全年智慧型手機市場的影響約落在2,000萬支。

其二，戰事加劇全球通膨問題，特別對能源和糧食價格正產生重大衝擊，並由歐洲快速向全球蔓延，亦隱含個人可支配所得將同時緊縮，造成智慧型手機市場換機週期延長、單機購買預算下降等現象。由於通膨的影響既廣且深，目前尚無法定奪其對於全球智慧型手機市場的影響程度，但後續確實存在高度下修風險。

另外，須特別留意的是，除了戰事以外，疫情也持續牽動2022年智慧型手機市場走向，由於作為全球最大智慧型手機消費市場的中國，目前仍採取動態清零政策，而該政策除了對繁雜的智慧型手機供應鏈造成人力、物料短缺等問題外，需求面也將因防疫行動而降溫。TrendForce認為，在中國短期經濟增長率持續走低的影響下，現階段對中國智慧型手機市場的出貨量預測將由去年約3.25億支下滑至3億支，年衰退約7.7%，衰退可能持續擴大。


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