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勞資Q2景氣樂觀度齊揚！近6成企業計畫調薪

▲人力銀行今（24）日公布「虎年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，企業樂觀度持續上揚，樂觀的比例為37.3%。（示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行今（24）日公布「虎年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，企業樂觀度持續上揚，樂觀的比例為37.3%。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-24 17:02:43

台灣防疫有成，「疫情黑天鵝」對經濟衝擊趨緩，而央行也升息抗通膨，人力銀行今（24）日公布「虎年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，企業樂觀度持續上揚，樂觀的比例為37.3%，而上班族雖然依舊小心面對，但樂觀度終止連三季負數，另外，合計有近6成企業透露，在今年第二季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的42.2%。

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 yes123求職網調查發現，與今年第一季相比，展望第二季景氣，企業樂觀度持續上揚！即使還有50.7%持平看待，樂觀的比例為37.3%，悲觀的佔12%「淨樂觀比例」為+25.3%，對比去年同期為+26.6%已相去不遠。相形之下，上班族依舊小心面對，持平看待的有56.5%，樂觀的佔24.9%，悲觀看待的有18.6%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+6.3%，去年同期則為+11.3%；相較前季是-2.6%，樂觀度終止連三季的「負數」轉正。

Yes123求職網發言人楊宗斌解讀，經過兩年的企業防疫考驗，加上數位轉型調整，資方對2022年的景氣復甦，信心度逐漸提高，由於正值復甦階段，上班族仍保持高度危機意識，有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃，加上尚未全面邊境解封，勞方謹慎面對後疫情時代，暫時難有太過樂觀的預期想法。
 
對於接下來的薪酬規劃，根據調查顯示，合計有57.8%的企業透露，在今年第二季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的42.2%，雖然創四年新高，但仍低於2018年第二季的64.4%。其中又分成了：46.7%計畫「績效加薪」；僅有11.1%才是計畫「全面加薪」，對於預計加薪幅度，此次調查發現，平均落在4.4%。

除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查也發現，合計有36.6%的企業表示，在第二季「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的30.2%，反彈至三年新高水準，但仍低於2019年第二季的38.7%。這當中又分成，24.3%為「平均金額沒有比去年同期高」、12.3%為「平均金額比去年同期高」。

楊宗斌預估，景氣看似自去年下半年谷底翻揚，疫後經濟的烏雲逐漸散去，因此企業在調薪、發獎金的意願上，逐漸恢復到2019年疫情前狀態。

不過楊宗斌指出，企業基本原則為「員工績效至上」，齊頭式加薪仍屬少數。屬於非經常性薪資的獎金分紅，更成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有正向連動性。
 

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