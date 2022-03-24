勞資Q2景氣樂觀度齊揚！近6成企業計畫調薪

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Yes123求職網發言人楊宗斌解讀，經過兩年的企業防疫考驗，加上數位轉型調整，資方對2022年的景氣復甦，信心度逐漸提高，由於正值復甦階段，上班族仍保持高度危機意識，有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃，加上尚未全面邊境解封，勞方謹慎面對後疫情時代，暫時難有太過樂觀的預期想法。
對於接下來的薪酬規劃，根據調查顯示，合計有57.8%的企業透露，在今年第二季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的42.2%，雖然創四年新高，但仍低於2018年第二季的64.4%。其中又分成了：46.7%計畫「績效加薪」；僅有11.1%才是計畫「全面加薪」，對於預計加薪幅度，此次調查發現，平均落在4.4%。
除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查也發現，合計有36.6%的企業表示，在第二季「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的30.2%，反彈至三年新高水準，但仍低於2019年第二季的38.7%。這當中又分成，24.3%為「平均金額沒有比去年同期高」、12.3%為「平均金額比去年同期高」。
楊宗斌預估，景氣看似自去年下半年谷底翻揚，疫後經濟的烏雲逐漸散去，因此企業在調薪、發獎金的意願上，逐漸恢復到2019年疫情前狀態。
不過楊宗斌指出，企業基本原則為「員工績效至上」，齊頭式加薪仍屬少數。屬於非經常性薪資的獎金分紅，更成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有正向連動性。