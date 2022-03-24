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斯亞「撞臉小A辣」美照遭盜用　坐等《大熱門》道歉

▲斯亞美照遭盜用，坐等《大熱門》道歉。（圖／斯亞臉書）
▲斯亞美照遭盜用，坐等《大熱門》道歉。（圖／斯亞臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2022-03-24 17:38:58

藝人陳斯亞（糖果）昨（23）日於臉書公開點名節目《綜藝大熱門》，指控製作單位未經許可盜用她的照片當作題目，她今天也開直播澄清，並非不滿被說撞臉小A辣，而是不開心節目工作人員未事先告知，就拿自己的照片製造節目效果，對此，《NOWnews今日新聞》詢問製作單位，對方僅低調表示無回應。

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▲陳斯亞今天在瞭書控訴綜藝大熱門未經同意使用其照片。（圖／翻攝陳斯亞臉書）
▲斯亞控訴《綜藝大熱門》未經同意使用其照片。（圖／斯亞臉書）
斯亞坦言每個人都是獨立的個體，不想任意被別人比較，加上網友拿節目的效果來攻擊她，才會認為自己遭受霸凌，希望未來網路上無意義的輿論，可以獲得改善。斯亞強調自己已經表達不舒服，卻沒有收到節目任何道歉，同時澄清與主持人吳宗憲毫無關係，是節目幕後工作人員做的事情對她造成傷害，不滿對方在沒有告知的情況下，隨意用了自已的肖像當作題目，對於節目方面暫無回應，斯亞經紀人表示一切仍先以直播內容為主，目前不多做表態。

▲斯亞開直播吐露心情。（圖／斯亞臉書）
▲斯亞開直播吐露心情。（圖／斯亞臉書）
斯亞在留言區曬出小A辣問候的截圖，可以看到對方的慰問相當暖心：「妹妹不要難過了，我也是被很多人說，我以前比女人還女人，整形後越來越像男的，但我3年前真的長得超Man，只有自己才知道，不要太在乎他們說的話，因為不管再怎麼改變都還是會被說嘴。」斯亞也感動地回：「別人不懂，妳懂我。」
 

▲斯亞在留言區曬出小A辣問候的截圖。（圖／斯亞臉書）
▲斯亞在留言區曬出小A辣問候的截圖。（圖／斯亞臉書）
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