日本：北韓疑射新洲際飛彈　高度超過6000公里

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日本放送協會（NHK）報導，目前正在比利時訪問的日本首相岸田文雄受訪時說，北韓發射的彈道飛彈可能是新型洲際彈道飛彈，落入日本領海附近的專屬經濟海域，對這件不能容許的行徑予以堅決譴責。
防衛大臣岸信夫下午在國會參議院外交防衛委員會報告時表示，北韓在日本時間下午2時33分左右，由西岸附近向東方發射1枚彈道飛彈，飛行約71分鐘後，推定於下午3時44分左右落入北海道渡島半島西方約150公里處的日本專屬經濟海域（EEZ）內。
防衛省與海上保安廳相關人士表示，推定落海地點附近有白煙冒出，但尚無法確定是否與北韓的飛彈有關；目前尚未接獲有日本船隻受害。彈道飛彈也有一部分落在EEZ外，有可能是推進裝置。
報導指出，北韓的彈道飛彈上一次落入日本專屬經濟海域內已是去年9月15日的事。
北韓過去發射的洲際彈道飛彈中，飛行最久的是2017年11月29日發射的「火星15號」，飛行約53分鐘，今天發射的飛彈飛行約71分鐘已打破紀錄。
岸信夫指出，從數據可研判北韓今天發射的是新型洲際彈道飛彈，不過詳情仍在持續分析。
岸信夫說，北韓今天發射的飛彈深刻威脅日本的國家安全，沒有事前通報就將飛彈射到日本的專屬經濟海域內，對飛航與船隻安全角度而言，問題相當嚴重。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110324