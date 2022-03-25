COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

芳瑜放棄千金夢改搭「地獄列車」　當眾被媽痛甩10巴掌

▲芳瑜放棄千金夢改搭「地獄列車」，曾當眾被媽痛甩10巴掌。（圖／和展影視提供）
▲芳瑜放棄千金夢改搭「地獄列車」，曾當眾被媽痛甩10巴掌。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-25 17:00:00

節目《震震有詞》近日邀請到藝人芳瑜、資深媒體人林裕豐、律師梁維珊、心理諮商師吳蕙名，在節目中討論「孩子竟成離婚爭奪籌碼，父母醜態百出傷兒最深」，藝人芳瑜對於父母離婚有切身之痛，直到自己步入婚姻後，才理解父母離婚而釋懷，並放下對父親的怨恨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲節目主持人芳瑜聯合錄製加油影片。（圖／幸福空間提供）
▲芳瑜對於父母離婚有切身之痛。（圖／幸福空間提供）
芳瑜在節目中聊到，原本從小是富家千金，卻在父親迷戀小三後造成家庭破滅，她的父親畢業於成大外文系，當年在花蓮五星級飯店擔任經理，可說是風光至極，但父親外遇後全家風雲變色，起初母親還抱持著一線希望等待父親回頭，但小三侵門踏戶地對芳瑜母親講了句：「在愛情裡不被愛的才是第三者，妳趕快離開吧！」讓芳瑜母親決定死心離開。

只是家族之間為了爭奪芳瑜的弟弟、唯一的男孩，母親數度強硬抱走弟弟：「為了怕弟弟又被搶回去，媽媽帶著我們三姐弟連夜逃回台北。」芳瑜回想上火車前，母親問了：「你們3個慎重考慮，確定要跟我回台北嗎？以後的生活會很辛苦。」3個孩子則哭著要跟媽媽走：「我們也因此搭上通往地獄的列車。」
 
到台北後，芳瑜透露母親獨自扶養3個孩子，生活十分拮据：「我們常常一顆山東大饅頭吃一天、一鍋滷肉吃一週，甚至為求溫飽冒險到鐵道旁摘地瓜葉，媽媽還失足滑進鐵道險象環生。」回想起小三的頤指氣使跟母親委屈的反差，芳瑜說這輩子永遠忘不了，加上母親長期灌輸「爸爸不要我們了」，讓芳瑜長期無法原諒父親。

▲芳瑜透露長期無法諒解父親的原因。（圖／和展影視提供）
▲芳瑜透露長期無法諒解父親的原因。（圖／和展影視提供） 
離婚後父親曾支付3次贍養費，之後被小三制止，芳瑜感嘆：「雖然生活再苦，媽媽不想讓孩子被看不起，堅持不申請低收入戶補助，而且對3個孩子管教十分嚴格，尤其對芳瑜的課業要求更甚，限制她不能看電視。」某日母親為多賺錢加入國民黨擔任黨工，跟助選團拜票剛好來到家中，一打開家門竟看到芳瑜在看電視，當場情緒失控，在眾人面前賞她10個巴掌。

長期被高壓教育的芳瑜，反抗地對母親說出：「我真的很後悔當你女兒！」坦言因為長期母親灌輸被爸爸拋棄的想法，長大後仍無法原諒父親，會心想「我不是你前世情人嗎？你怎麼會不要我只要那個阿姨？！」芳瑜表示直到自己結婚後明白，夫妻會走到離婚這一步，並不是單一個人的問題，這心結慢慢的才能打開、釋懷體諒。
 

斯亞「撞臉小A辣」美照遭盜用　坐等《大熱門》道歉

獨／鄧佳華被陶晶瑩虧去照鏡子　下戰帖「我名氣超越她」

吳宗憲談婚姻觀惹怒女兒　揪吳姍儒挑戰「持久度」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀