芳瑜放棄千金夢改搭「地獄列車」　當眾被媽痛甩10巴掌

我是廣告 請繼續往下閱讀
只是家族之間為了爭奪芳瑜的弟弟、唯一的男孩，母親數度強硬抱走弟弟：「為了怕弟弟又被搶回去，媽媽帶著我們三姐弟連夜逃回台北。」芳瑜回想上火車前，母親問了：「你們3個慎重考慮，確定要跟我回台北嗎？以後的生活會很辛苦。」3個孩子則哭著要跟媽媽走：「我們也因此搭上通往地獄的列車。」
到台北後，芳瑜透露母親獨自扶養3個孩子，生活十分拮据：「我們常常一顆山東大饅頭吃一天、一鍋滷肉吃一週，甚至為求溫飽冒險到鐵道旁摘地瓜葉，媽媽還失足滑進鐵道險象環生。」回想起小三的頤指氣使跟母親委屈的反差，芳瑜說這輩子永遠忘不了，加上母親長期灌輸「爸爸不要我們了」，讓芳瑜長期無法原諒父親。
離婚後父親曾支付3次贍養費，之後被小三制止，芳瑜感嘆：「雖然生活再苦，媽媽不想讓孩子被看不起，堅持不申請低收入戶補助，而且對3個孩子管教十分嚴格，尤其對芳瑜的課業要求更甚，限制她不能看電視。」某日母親為多賺錢加入國民黨擔任黨工，跟助選團拜票剛好來到家中，一打開家門竟看到芳瑜在看電視，當場情緒失控，在眾人面前賞她10個巴掌。
長期被高壓教育的芳瑜，反抗地對母親說出：「我真的很後悔當你女兒！」坦言因為長期母親灌輸被爸爸拋棄的想法，長大後仍無法原諒父親，會心想「我不是你前世情人嗎？你怎麼會不要我只要那個阿姨？！」芳瑜表示直到自己結婚後明白，夫妻會走到離婚這一步，並不是單一個人的問題，這心結慢慢的才能打開、釋懷體諒。