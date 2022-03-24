週五天氣回穩高溫上看30℃！週末提早變天 大雨炸到週一
今（24）日下半天各地雨勢逐漸趨緩，冷空氣也慢慢減弱回暖，中央氣象局指出，週五（3/25）受到一些殘餘水氣影響，除了北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨以外，中南部平地恢復多雲到晴，下午過後迎風面的雨勢會更緩和，氣溫也會逐步回升，西半部地區高溫可達攝氏28到31度，感受上稍微偏熱，但早晚低溫僅攝氏18到20度，日夜溫差稍大，至於東部地區氣溫約攝氏20到26度。
氣象局預報員葉致均指出，這波好天氣的空檔並不長，大約僅維持半天左右，週六（3/26）白天開始鋒面逐漸接近，由於鋒面前緣不穩定度高，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及中部山區也會有局部短暫雷陣雨，其他地區維持多雲到晴。週六晚間到週日（3/27）整天受到鋒面通過及東北季風影響，各地天氣明顯轉壞，中部以北地區整天都有陣雨或雷雨，並且可能有局部大雨發生機率，南部及東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾週末安排活動要留意天氣變化。
另外，由於東北季風轉強，週日中部以北及東北部地區天氣轉涼，高溫明顯驟降攝氏10度左右，北部高溫僅剩攝氏21到22度，低溫約攝氏16到17度，提醒民眾也要留意溫差變化。
葉致均說，下週一（3/28）鋒面通過後，緊接著受到華南雲雨區東移及東北季風影響，各地仍有陣雨，中部以北地區雨勢較大，容易有局部大雨發生機率。這波華南雲雨區預計將影響到下週三（3/30），中部以北及東半部地區天氣都不穩定，僅南部平地維持多雲，而東北季風至少為持續影響到下週二（3/29）白天才會減弱，也就是說中部以北地區濕冷的情況會相當明顯。「短期內天氣系統變化快，民眾要隨時做好保暖準備，出門也記得要攜帶雨具備用。」