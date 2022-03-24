2022天赦大吉日！專家教「6步驟」轉運招福　千萬別錯過

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淨化家宅掃除煞氣，轉換陽宅磁場。在家中四個角落及客廳焚香，焚香可淨化空間磁場，消除負能量轉換正能量（亦可使用精油香氛），燈火全開或噴灑午時水。
步驟2－消除負能量，去除晦氣
晚間在家可取用三寶（抹草、芙蓉、艾草）煎湯沐浴洗淨全身，得春季煥然一新之氣，在外須將自己梳化整齊精神奕奕，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油轉旺好運。
步驟3－製作「元辰紙」
製作「元辰紙」用紅紙黑字寫上，名字、農曆出生年月日時、居住地址。祈願：元辰光彩，身體康泰，病災消除，福基永固，學業精進，事業順利，財運亨通，財庫飽滿，乾坤元亨利貞！
步驟4－吉時點燈轉運
「天赦日」開運善用當天吉時子時（23－1）、寅時（3－5）、辰時（7－9）、巳時（9－11）、申時（15－17）、戌時（19－21）、亥時（21－23），在家焚上一爐好香，準備一杯清水，在客廳或書房，為自己與家人點上一盞燈，照亮「元辰紙」，人在家時可使用蠟燭明火點燈，能量效果最強，人不在家基於安全性考量可改用檯燈照亮。
步驟5－念誦經典，消除負能量
在「元辰燈」前靜坐，念誦經點（心經、佛典、易經、聖經亦可），根據個人需求念誦多遍，藉此沉澱自我安定心神。
步驟6－捨得給與
透過「天赦日」這天佈施行善積德，更可明顯提昇整體運勢，所求會特別靈驗，說好話，做好事，為自己與家人積累福報，功德最大，轉運效果尤佳！
谷帥臻另外表示，在家中安奉「元辰燈」，可保平安、開運、遇難呈祥，尤其對掃除憂鬱症、去除霉運、消彌是非、有利考試、學測，求取功名、貴人扶助、達成心中祈求願望等，千萬不要錯過簡單又有效的開運法！（編輯：鍾怡婷）
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