NOW早報／高雄化工廠群聚延燒！再增13例　疑領班先中鏢

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陳時中說明，這個指標個案大概是23日中午驗出PCR陽性，高雄動作也很快，23日半夜就把第一層職場跟職場確診的家人也都驗過一次，到目前為止沒有新增個案。而在職場群聚部分，這裡面有一案（案22455）在高雄上班，但居住在台南，現在台南方面也已經展開相關疫調與匡列行動，他的配偶跟兒子檢驗陰性，其他的接觸者還在匡列，不過應該是還在家裡沒往外傳，台南校方也有在注意，不過兩個小孩都檢驗還是陰性。
針對高雄暴增雙位數本土確診，感染源也仍待釐清，指揮官陳時中也說，現已經展開相關防制作為，確診的學校擴大至全校採檢，並在3/25至3/27預防性停課及自主健康管理，另啟動前鎮、左營社區篩檢站，另協請醫療院所加強通報。
高雄市政府指出，高雄某化工廠職場群聚確診的個案，皆在工廠同一場域工作，包含作業員、品管員等，根據疫調，因病而就診被驗出陽性的40多歲女性（案22394），其配偶就是為該化工廠的領班（案22456），他在3/17就發病、3/19曾就醫，是此群聚最早發病的，目前將他鎖定為指標個案，不過確切的感染源還需透過疫調持續追查釐清。
今日天氣／迎溫暖南風！西半部高溫32度 北東、山區仍有雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（25）日大多數地區為多雲到晴的穩定天氣，僅北部地區、東半部地區以及山區有降雨機率，不過隨著時間越晚，降雨機率將逐漸降低，雨勢也變得更為緩和。
溫度方面，今日各地夜晚清晨低溫約為18至22度，白天隨著風場轉為溫暖的偏南風，氣溫將明顯回升，預計東半部地區高溫約落在26、27度，西半部則可達28至32度。
境外移入創新高！王必勝曝有班機落地採檢竟「39％確診」
中央流行疫情指揮中心昨（24）日公布新增124例境外移入COVID-19確診個案，再創新高，其中落地採檢就驗出陽性的也高達88人。對此，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，目前境外確診陽性率較高的區域已從歐美轉變到東南亞，更透露昨日有一班飛機，落地採檢後全機137乘客竟有53人確診，陽性率高達38.68％。
王必勝在臉書發文指出，「24日境外移入確診案例124人再創新高，其中落地採檢確診88人也是最高紀錄。目前境外確診陽性率較高的區域已從歐美轉變到東南亞，這週又以越南最多，24日甚至某一班飛機137個乘客有53人驗出確診。」
王必勝隨後感謝辛苦的醫療團隊，並進一步透露「自從3/7檢疫天數縮短，我們的防疫政策已經開始進入另一個階段。在走向解封的這個過渡階段，我們會聽到加速開放的訴求，但同時也有很多民眾希望維持國內低確診的狀態。其實我們優良的防疫成績，讓我們有時間超前準備，有他國的經驗可以學習，有機會等待更好的藥物或有利的變種...也就是我們有主動選擇的空間，而不像很多國家都是失控下無計可施的狀態。」
王必勝最後強調，「解封的條件很多，但我認為最重要的就是完整疫苗施打的覆蓋率，這也是影響解封速度的關鍵。為了保護自己，也為了讓社會早日正常並接軌國際，建議尚未完整接種疫苗的民眾，一定要儘量儘快的施打。希望我們能一起穩健安全的到達最後目標。」
米砂痛批AV女優遭性騷不起訴！資深檢怒：公布案號來評斷
AV監製米砂（江佳儒）23日晚上，在IG發文指出，自家藝人在台北捷運遭變態射精在身上，提告後卻收到地檢署的不起訴處分書，並直指因「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，怒批「台灣的檢察官太噁心」，貼文一出引來各方討論，一名檢察官則表示，案件不起訴都有法律依據可循，根本無關職業問題，同時呼籲米砂提供案件案號，讓大家自己定奪。
資深檢察官表示，罪刑法定主義，是指一個行為只有經過法律明確規定為犯罪行為的，才能依照法律定罪處罰，若要為不起訴處分，一切勢必都有相關法律依據；另也有律師指出，不起訴書中提到「職業」，並不等於不起訴是因為職業關係，同時也呼籲米紗不要自行腦補。
引起熱議的貼文，也在23日晚上被刪除，但米砂卻又再度PO出另段文章表示，聽到後很生氣，就幫當事人出一口氣，但當事人不想再被討論，所以就先刪文，文末還提到「不過想一想還是很不爽，希望惡人有惡報」。
羽球／教練兼陪練員確診 戴資穎抵台發文報平安
全英賽上周落幕，傳出不少球員和教練確診，包含我國一哥周天成，球后戴資穎的教練兼陪練員都中鏢，所幸戴資穎23日順利返抵國門，入關快篩也是陰性，昨(24)日也發文向球迷報平安。
今年全英賽我國僅有小戴和周天成參賽，但英國解除防疫規定，使得賽後要離境時陸續傳出多名球員確診，除了周天成外，還有4強和小戴對戰的南韓安洗瑩、新加坡駱建佑、香港伍家朗等人，而周天成將留在英國待病毒數清零才返台。
不幸中的大幸是，和小戴密切接觸的教練和陪練員也確診，但小戴搭機前快篩、返國入境時檢測都為陰性，於23日早上返抵台灣，目前照規定在高雄進行隔離。
小戴昨早發文曬出全身著隔離衣、口罩，笑著比YA的搭機照，向球迷報平安，粉絲也在底下留言，「歡迎回來」、「祝你和團隊平安健康」。
台灣泡麵真不行了？「神級魔王」強翻天：一進超商定生死
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少；對此，就有網友表示「韓國零食、泡麵是否已經屌打台灣」，並透露關鍵「只要一走進超市、超商就知道」，貼文一出，老饕也認了。
該名網友在PTT以「韓國的零食泡麵是否已經屌打台灣了？」為題發文，表示超市、超商的韓國進口零食泡麵都越來越大區，他認為從這裡就「已經說明一切了」。
原PO說，韓國泡麵的麵條較粗、口感較好又耐泡、包裝好撕好用，有些配料還會先放好，乾麵碗的設計也很好用，另外，「去超商買韓國進口爆米花、巧克力餅乾、奶油餅乾還有巧克力，直接打爆台灣的商品」。
雖然韓國的零食泡麵會貴台灣的商品50％以上，但原PO仍會選擇韓國的泡麵與零食，「感覺台灣的東西根本停滯20年以上，甚至還會退步變難吃，有沒有韓國的零食泡麵屌打台灣的八卦」？
貼文一出，有網友認同，「確實，台灣了無新意」、「吃過韓國泡麵後才知道台灣泡麵多噁爛」、「韓國的麵體真的好，份量也吃得飽，台灣真的，唉，是要我一次吃兩包的意思嗎」、「台灣改發展乾拌麵啊，超好賺的」、「日本屌打台韓，台只賣舊款不思進取，韓只有辣」、「麵體真的海放台灣的垃圾」。
但也有網友表示，「習慣口味吃膩而已，國外也是會瘋台灣零食、泡麵」、「不覺得韓國泡麵比台灣好吃，但台灣泡麵停滯發展是事實」、「台灣滿漢大餐有紅到韓國」、「沒有，還是喜歡台灣的」、「想吃牛肉泡麵，首選還是台灣的」、「零食我覺得還是我們的比較好吃啦」、「韓國根本普，日本比較好」、「但韓國泡麵口味吃來吃去幾乎差不多就是辣而已，沒有明顯的變化，韓國零食只有少數特別，日本跟台灣零食變化才多」。（編輯：賴禹妡）