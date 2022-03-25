三星「暗黑版」華山特展 摸黑一圈再打卡、爽喝免費啤酒
三星今年二月推出Galaxy S22旗艦系列，主打更強悍的相機規格，超強夜拍也成為賣點，為了讓更多民眾能夠親身體驗新手機，三星於3/26~4/5在華山1914文創園區東二B館打造全台首座黑夜攝影樂園，以「玩轉夜視界」為題，規劃五大主題場景，讓民眾可以在黑暗視野中取景。
活動期間，到場體驗Galaxy S22旗艦系列後並填寫問卷，即有機會獲得50吋三星電視，還有超過30種獎項豪禮，完成體驗還可獲得限量電影票券；於IG拍照上傳限動或貼文，即可獲得限量臺虎生啤酒「嗨」三星限定版乙罐（未成年請勿飲酒，本活動限年滿18歲以上者參加，參加者請務必攜帶身分證件供現場查驗。）
三星於華山1914文創園區的黑夜攝影樂園，內有五大主題攝影區，包含：
「玩」－皎月球海：漫步月球之星際體驗
擺設月球景色，能透過「一鍵拍錄2.0」，拍下星空或短影音。
「轉」－星際黑馬：顛覆旋轉木馬夢幻形象
打造潮流感十足的星際黑馬，將霓虹光條揉合至深黑色的背景，在昏暗光源下體驗「超明亮夜幕攝影與電影級跟焦錄影」
「夜」－夜暮餐館：低調優美的絕佳用餐氛圍
借助「超明亮夜幕攝影」，從鏡頭中窺見現場的華美擺設及精緻餐點，用照片凝結當下的絕美氛圍。
「視」－極光光廊：未來科技風時尚廊道
極光光廊由多股光束構成的廊道，藉由「暗夜人像攝影」的AI運算實力能自動辨識人像，與「人像棚拍模式」智慧的自動美肌與畫面調光功能，暗夜也能隨手拍出棚拍質感。
「界」－雪霧森林：紛落的粉色櫻花雨
夜幕下的粉色櫻花雨，搭配滿佈黑夜的點點星空，使用「超高倍變焦2.0」體驗。