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三星「暗黑版」華山特展　摸黑一圈再打卡、爽喝免費啤酒

▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園，打造潮流感十足的星際黑馬，可在昏暗光源下體驗「超明亮夜幕攝影」 。（圖／三星提供）
▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園，打造潮流感十足的星際黑馬，可在昏暗光源下體驗「超明亮夜幕攝影」 。（圖／三星提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-25 09:06:08

三星今年二月推出Galaxy S22旗艦系列，主打更強悍的相機規格，超強夜拍也成為賣點，為了讓更多民眾能夠親身體驗新手機，三星於3/26~4/5在華山1914文創園區東二B館打造全台首座黑夜攝影樂園，以「玩轉夜視界」為題，規劃五大主題場景，讓民眾可以在黑暗視野中取景。

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活動期間，到場體驗Galaxy S22旗艦系列後並填寫問卷，即有機會獲得50吋三星電視，還有超過30種獎項豪禮，完成體驗還可獲得限量電影票券；於IG拍照上傳限動或貼文，即可獲得限量臺虎生啤酒「嗨」三星限定版乙罐（未成年請勿飲酒，本活動限年滿18歲以上者參加，參加者請務必攜帶身分證件供現場查驗。）

▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園。（圖／三星提供）
▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園，規劃5大主題拍攝。（圖／三星提供）
三星於華山1914文創園區的黑夜攝影樂園，內有五大主題攝影區，包含：

「玩」皎月球海漫步月球之星際體驗

擺設月球景色，能透過「一鍵拍錄2.0」，拍下星空或短影音。

▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園。（圖／三星提供）
▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園，皎月球海場景，可以驗特殊的月球體驗。（圖／三星提供）
「轉」星際黑馬顛覆旋轉木馬夢幻形象

打造潮流感十足的星際黑馬，將霓虹光條揉合至深黑色的背景，在昏暗光源下體驗「超明亮夜幕攝影與電影級跟焦錄影」

「夜」夜暮餐館：低調優美的絕佳用餐氛圍

借助「超明亮夜幕攝影」，從鏡頭中窺見現場的華美擺設及精緻餐點，用照片凝結當下的絕美氛圍。

▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園。（圖／三星提供）
▲夜暮餐館體驗用手機拍出低調優美的絕佳用餐氛圍。（圖／三星提供）
「視」極光光廊：未來科技風時尚廊道

極光光廊由多股光束構成的廊道，藉由「暗夜人像攝影」的AI運算實力能自動辨識人像，與「人像棚拍模式」智慧的自動美肌與畫面調光功能，暗夜也能隨手拍出棚拍質感。

▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園。（圖／三星提供）
▲極光光廊是一條充滿未來科技風的時尚廊道。（圖／三星提供）
「界」雪霧森林：紛落的粉色櫻花雨

夜幕下的粉色櫻花雨，搭配滿佈黑夜的點點星空，使用「超高倍變焦2.0」體驗。

▲三星於華山1914文創園區推出黑夜攝影樂園。（圖／三星提供）
▲雪霧森林：紛落的粉色櫻花雨。（圖／三星提供）
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