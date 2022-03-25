拜登：俄應被逐出G20　中清楚與西方經濟聯繫更勝俄

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拜登首先宣布美國對俄羅斯的新一波制裁名單，以及對烏克蘭的人道援助，並將接納10萬名烏克蘭難民。
在被問及若俄羅斯使用大規模殺傷性武器的回應時，拜登表示，若俄羅斯使用化學武器，「我們會做出回應」，至於回應的性質則取決於武器的使用。
至於是否考慮將俄羅斯逐出G20，拜登明確表示，他認為應當將俄羅斯排除於G20之外，但「這取決於G20」。
在談到中國是否援助俄羅斯時，拜登指出，他與習近平上周「非常坦率」的對話，他「並未威脅」，但明白告訴習近平若是援助俄羅斯將面臨的後果，並指出許多美國與外國企業因為俄羅斯的野蠻行徑選擇撤離俄羅斯。
拜登向習近平表示，他知道中國期望與歐洲和美國建立經濟關係，並表明若是援助俄羅斯是將自己置於重大危險之中。拜登認為中國清楚未來與西方的經濟聯繫更多於與俄羅斯，「我希望他不會參與」。
拜登也指出今天的會議討論北約與歐盟有必要建置系統，以監控是否有人違反制裁規範。
北約領袖也在峰會結束後發出聲明，呼籲包括中華人民共和國在內的所有國家，不以任何方式支持俄羅斯，及避免採取有助俄羅斯規避國際制裁的行動。聲明強調，北約盟國對中國官員最近公開評論感到憂慮，呼籲中國停止強化關於克里姆林宮對戰事的不實敘述，特別是關於俄羅斯宣傳戰事以及對北約的立場，以促進和平解決衝突。
拜登今天一連出席北約領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）3場會議，商談俄羅斯軍事入侵烏克蘭局勢，並展現西方國家的團結一致。在結束今天的行程後，拜登明天將轉往接納大批難民的波蘭了解現況。
拜登表示期望能與烏克蘭難民會晤，訪問難民將強化他的看法，亦即必須採取重大行動，協助因為戰爭而流離失所的人們重新安置。（編輯：楊昭彥）1110325