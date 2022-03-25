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他曝《華燈》最驚悚一幕　直呼「看了好痛心」

▲《華燈初上》最驚悚一幕讓人看了痛心。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲《華燈初上》最驚悚一幕讓人看了痛心。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-25 10:05:22

《華燈初上》從播出後全民瘋猜兇手，隨著第三季播出，劇情轉折全曝光，從角色、服裝、配音，都引發大批網友熱烈討論。網友在Dcard上討論劇中最驚悚的一幕，直呼「這一幕真的讓我看到頭皮發麻！！」

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▲蘇慶儀被性侵時，媽媽躲在房間裝沒事。（圖 / Netflix）
▲蘇慶儀被性侵時，媽媽躲在房間裝沒事。（圖 / Netflix）
《華燈初上》第三季播出至今已一個禮拜，討論度絲毫不減，有網友在Dcard上發文表示，他認為「華燈初上最驚悚的一幕」，是蘇慶儀青春期被繼父性侵時，儘管女兒拼命呼叫，媽媽仍忍住躺在房間，裝作什麼事都沒發生，令原PO直呼，「我看到整個雞皮疙瘩起來，天啊這樣的媽媽還是人嗎，放著自己女兒被強暴還做不吭聲，而且事後還大言不慚的罵女兒勾引繼父」。原PO解析媽媽應該是不知道怎麼面對女兒，才找個藉口把她趕走，「但這種媽媽真的太可怕了」。

▲楊謹華。（圖／楊謹華臉書）
▲楊謹華在劇中年少時被繼父性侵等種種原因，導致性格扭曲。（圖／楊謹華臉書）
蘇慶儀小時候的種種經歷，都貫穿全劇影響她未來的性格，貼出一出立刻引起網友熱議，「而且她也想把子維要回去 真的超噁 是自己女兒跟老公 的小孩欸 她可以接受？」、「她是怕如果站在蘇那邊把朱趕走的話以後就沒有金主了」、「我覺得蘇生長在這種環境所以心裡扭曲很合理」、「更恐怖的是現實生活中真的有這種媽媽，因為男方會給金援，不惜扭曲事實犧牲自己的女兒。」不過，也有些網友認為，亨利與葛檢的男男床戲拍得很寫實，比這幕還驚悚。（編輯：薛羽彤）

▲網友認為這幕是《華燈》最驚悚的一幕。（圖 / Dcard）
▲網友認為這幕是《華燈》最驚悚的一幕。（圖 / Dcard）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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