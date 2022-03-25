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看俄烏戰有感！郭台銘現身立院　出席跨黨派資安策進會

▲郭台銘今（25）日現身立法院，出席跨黨派「資通安全與科技發展策進會」成立大會。郭台銘po文指出，俄烏網路戰早已展開，台灣也該對資訊安全科技發展不能忽視。(圖／NOWnews資料照片)
▲郭台銘今（25）日現身立法院，出席跨黨派「資通安全與科技發展策進會」成立大會。郭台銘po文指出，俄烏網路戰早已展開，台灣也該對資訊安全科技發展不能忽視。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎/台北報導

2022-03-25 10:15:502022-03-25 10:25:36

郭台銘今（25）日現身立法院，出席跨黨派「資通安全與科技發展策進會」成立大會。郭台銘昨（24）日po文表示，目前正在進行的俄烏戰事，可觀察到網路戰早已展開，美國在其中也扮演重要角色，「看看別人、想想自己」，希望策進會能提出類似美國聯合網路防禦協作的組織，以共同全面防禦現代的網路戰爭。

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郭台銘昨（24）日po文指出，目前正在進行中的烏俄戰爭中，可觀察到網路戰（Cyberwarfare）在雙方武裝衝突之前的數年，就已經展開，新世代的國家衝突甚至產業競爭，「資訊安全」都已是不可忽視的環節。

郭台銘表示，在俄羅斯出兵前，俄針對烏克蘭各種組織、金融機構發動攻勢，但被微軟情報中心發現，馬上啓動反制措施，拆解病毒、提供防禦，雖說美國沒參戰，但仍在戰爭中扮演了重要角色。

郭台銘指出，看看別人、想想自己，我們可以參考美國的做法：美國國土安全部的二個單位，網路安全和基礎設施安全局，在2021年8月新成立「聯合網路防禦協作組（JCDC）」，使命是領導協作，透過策略及技術方面的資訊共享，將政府和民營部門聯合起來，制訂共同網路防禦計劃，針對國家的關鍵基礎設施，維護國家關鍵功能，防範、檢測和應對所有不利的惡意網路活動，並加速遭受資安事件後的復原力。

他也說，「資安即國安」，除了象徵資訊安全需要以主權高度來重視，民間企業在資訊安全方面的技術水平，也是維繫產業在全球市場競爭力不可或缺的後盾。尤其台灣身為全球重要供應鏈的一環，亦處於地緣政治的關鍵角色，在資通安全的風險管控上，更不容掉以輕心，科技發展和資通安全立法應與時俱進。

郭台銘欣見立法院跨黨派委員，一同成立「資通安全與科技發展策進會」，他接受高虹安的邀請出席觀禮，不爲任何黨派、企業、個人利益，主要是為了表示對此議題的重視，期待此策進會能提出類似美國聯合網路防禦協作的組織，隸屬國安會指揮，以共同全面防禦現代的網路戰爭。


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