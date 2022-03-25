阿公愛貓偷偷來！剛伸手就「被喵抓包」　搞笑反應曝光

這個手凍未條（忍不住）啊！貓咪性格鮮明，不想被撫摸的時候必定不會忍受太久，轉頭唰一下就在人類手上抓出血痕。日本這名推主就擁有如此性格的貓咪，可自己的父親卻總制止不了想觸碰牠的衝動，這次就被推主捕捉到了「偷摸被本喵抓包」的搞笑瞬間。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲阿公看見可愛貓貓的背影忍不住了！（圖／Twitter：marco74444）▲手悄悄撫上貓咪的身體。（圖／Twitter：marco74444）▲阿公：啊啊啊啊！被發現啦！（抓包瞬間）（圖／Twitter：marco74444）該名飼主家中養有多隻貓咪與狗狗，每隻寶貝性格不同，而照片中的這隻白橘貓就非常有個性，遇到不開心的事，立刻就會用小拳頭伺候，可明知牠不好惹，阿公仍是無法停止自己想與之親近的念頭，於是就發生以上的畫面，貓咪猛力回頭及阿公受到驚嚇的場面讓眾人看了都忍不住爆笑。▲貓：哼哼！我可不好惹喔！（圖／Twitter：marco74444）▲立刻實施懲罰行動。（圖／Twitter：marco74444）▲被貓咪挖掉了兩個筆電上的按鍵。（圖／Twitter：marco74444）該則推特得到15.7萬個喜歡，網友回覆「貓：不要以為我在發呆就沒感覺，揍！！」、「我無法分辨誰比較可愛」、「養到壞貓咪都這樣，忍不住想挑戰，到什麼程度牠才會生氣」、「老了之後的我」。 （編輯：李惠婷） 賓士貓手手扶桶子超呆！乖乖泡澡像小孩 網讚：是天使貓爸貓吵架！小貓躲階梯下瑟瑟發抖 她「1舉動」被讚翻貓咪「地震時反應」曝光！飛機耳拉滿超緊張：怎麼在晃？