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阿公愛貓偷偷來！剛伸手就「被喵抓包」　搞笑反應曝光

▲阿公喜愛家中貓咪，試圖從背後偷偷撫摸，才剛伸手就被牠抓包。（圖／Twitter：marco74444）
▲阿公喜愛家中貓咪，試圖從背後偷偷撫摸，才剛伸手就被牠抓包。（圖／Twitter：marco74444）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 11:13:51

這個手凍未條（忍不住）啊！貓咪性格鮮明，不想被撫摸的時候必定不會忍受太久，轉頭唰一下就在人類手上抓出血痕。日本這名推主就擁有如此性格的貓咪，可自己的父親卻總制止不了想觸碰牠的衝動，這次就被推主捕捉到了「偷摸被本喵抓包」的搞笑瞬間。

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▲阿公看見可愛貓貓的背影忍不住了！（圖／Twitter：marco74444）
▲阿公看見可愛貓貓的背影忍不住了！（圖／Twitter：marco74444）
▲手悄悄撫上貓咪的身體。（圖／Twitter：marco74444）
▲手悄悄撫上貓咪的身體。（圖／Twitter：marco74444）
▲阿公：啊啊啊啊！被發現啦！（抓包瞬間）（圖／Twitter：marco74444）
▲阿公：啊啊啊啊！被發現啦！（抓包瞬間）（圖／Twitter：marco74444）
該名飼主家中養有多隻貓咪與狗狗，每隻寶貝性格不同，而照片中的這隻白橘貓就非常有個性，遇到不開心的事，立刻就會用小拳頭伺候，可明知牠不好惹，阿公仍是無法停止自己想與之親近的念頭，於是就發生以上的畫面，貓咪猛力回頭及阿公受到驚嚇的場面讓眾人看了都忍不住爆笑。

▲貓：哼哼！我可不好惹喔！（圖／Twitter：marco74444）
▲貓：哼哼！我可不好惹喔！（圖／Twitter：marco74444）
▲立刻實施懲罰行動。（圖／Twitter：marco74444）
▲立刻實施懲罰行動。（圖／Twitter：marco74444）
▲被貓咪挖掉了兩個筆電上的按鍵。（圖／Twitter：marco74444）
▲被貓咪挖掉了兩個筆電上的按鍵。（圖／Twitter：marco74444）
該則推特得到15.7萬個喜歡，網友回覆「貓：不要以為我在發呆就沒感覺，揍！！」、「我無法分辨誰比較可愛」、「養到壞貓咪都這樣，忍不住想挑戰，到什麼程度牠才會生氣」、「老了之後的我」。 （編輯：李惠婷） 


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