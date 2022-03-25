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王陽明自吞愛車維修金　放過肇逃駕駛「不追究」

▲左起吳震亞、孫鵬、狄鶯、王陽明、曼尼托克董事長張威縯、陳以文、唐振剛、黃騰浩出席曼尼1號創投啟動記者會。（圖／曼尼托克）
▲左起吳震亞、孫鵬、狄鶯、王陽明、曼尼托克董事長張威縯、陳以文、唐振剛、黃騰浩出席曼尼1號創投啟動記者會。（圖／曼尼托克）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-25 16:00:00

王陽明、孫鵬、狄鶯、陳以文、黃騰浩、唐振剛、吳震亞、導演朱延平、吳功、顏正國、柯孟融、姜瑞智昨（24日）出席曼尼1號創投啟動記者會，力挺電影《角頭》系列創辦人張威縯「公股攜手，百億創投」計畫，王陽明日前發生德國名車被擦撞的意外，動怒飆罵肇逃駕駛髒話，昨心情平復不少，「算了不追究，我們要包容。」他表示修車費用不到6位數，詳細金額不透露。

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▲左起導演顏正國、導演朱延平、曼尼托克董事長張威縯、吳功理事長、導演姜瑞智、陳保中導演、柯孟融導演樂見民間資金整合。（圖／曼尼托克）
▲左起導演顏正國、導演朱延平、曼尼托克董事長張威縯、吳功理事長、導演姜瑞智、陳保中導演、柯孟融導演樂見民間資金整合。（圖／曼尼托克）
59歲醒吾科大院長舒宗浩心肌梗塞辭世，孫鵬、狄鶯不接受訪問，短暫回應記者：「我們現在正在幫他處理後事中，大家一起幫忙，這一切真的很突然。」隨後匆匆離去。

張威縯聯手國際知名品牌前驅設計師黃偉豪（Daniel Wong）、臺企銀管理顧問股分有限公司所聯合創辦的曼尼托克管理顧問股分有限公司，以結合民間資金及資源，有效提供台灣影視產業資金、硬體技術、軟實力為目標，盼能透過創投計畫，提升台灣影視、文創產業在國際市場的競爭力。

▲左起彰銀創投總經理湯玉伶、彰銀創投董事長張喬翔、第一金融代理董事長暨總經理陳文偉、國家發展協會張芷瑜、財政部專門委員鄭翰、獨角獸執行長Daniel Wong、財政部蘇建榮部長、曼尼托克管顧董事長張威縯、兆豐創投董事長林瑞雲、兆豐管理顧問股分有限公司董事長陳碧天、合庫創投董事長袁中越、華南金創投吳瑞元。（圖／曼尼托克）
▲左起彰銀創投總經理湯玉伶、彰銀創投董事長張喬翔、第一金融代理董事長暨總經理陳文偉、國家發展協會張芷瑜、財政部專門委員鄭翰、獨角獸執行長Daniel Wong、財政部蘇建榮部長、曼尼托克管顧董事長張威縯、兆豐創投董事長林瑞雲、兆豐管理顧問股分有限公司董事長陳碧天、合庫創投董事長袁中越、華南金創投副總經理簡岳佐、臺企銀管理顧問股分有限公司總經理吳瑞元。（圖／曼尼托克）
張威縯表示：「因為我們參與過影視製作、發行，所以更能了解在創作過程上的需求或困難，曼尼托克將會致力於發掘好案子、評估並補強不足，所以原則上會是以市場取向去投資。」談到《角頭》影集和電影的續集規畫，身為導演的姜瑞智笑說：「將會在今年5月開始進組啟動，規模相當龐大，卡司也會給大家很大的驚喜，大家可以期待。」
 

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