王陽明自吞愛車維修金　放過肇逃駕駛「不追究」

王陽明、孫鵬、狄鶯、陳以文、黃騰浩、唐振剛、吳震亞、導演朱延平、吳功、顏正國、柯孟融、姜瑞智昨（24日）出席曼尼1號創投啟動記者會，力挺電影《角頭》系列創辦人張威縯「公股攜手，百億創投」計畫，王陽明日前發生德國名車被擦撞的意外，動怒飆罵肇逃駕駛髒話，昨心情平復不少，「算了不追究，我們要包容。」他表示修車費用不到6位數，詳細金額不透露。
59歲醒吾科大院長舒宗浩心肌梗塞辭世，孫鵬、狄鶯不接受訪問，短暫回應記者：「我們現在正在幫他處理後事中，大家一起幫忙，這一切真的很突然。」隨後匆匆離去。
張威縯聯手國際知名品牌前驅設計師黃偉豪（Daniel Wong）、臺企銀管理顧問股分有限公司所聯合創辦的曼尼托克管理顧問股分有限公司，以結合民間資金及資源，有效提供台灣影視產業資金、硬體技術、軟實力為目標，盼能透過創投計畫，提升台灣影視、文創產業在國際市場的競爭力。
張威縯表示：「因為我們參與過影視製作、發行，所以更能了解在創作過程上的需求或困難，曼尼托克將會致力於發掘好案子、評估並補強不足，所以原則上會是以市場取向去投資。」談到《角頭》影集和電影的續集規畫，身為導演的姜瑞智笑說：「將會在今年5月開始進組啟動，規模相當龐大，卡司也會給大家很大的驚喜，大家可以期待。」