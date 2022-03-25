主管和下屬處太好！他抖公司「1亂象」 過來人哭喊難受
在職場上若想增加工作效率，除了自身專業能力外，公司環境、與同事們的相處也都格外重要，對此有網友就分享，自己目前工作的地方，主管與下屬都打成一片，平常相處雖沒問題，但回到職場，很多事都變的窒礙難行，甚至出現「分派系」的現象。
原PO在PTT發文提到，他目前身處的職場的氣氛，是「主管與下屬打成一片」，例如大家一起買東西時，主管愛買的，下屬會投其所好，講話也比較直接親近；不過原PO話鋒一轉，指出回到工作層面，「大家推來推去，主管很難決定要誰做，最後又決定一個個性比較內向的人去做」。
原PO基本上除了少數幾個人比較獨立之外，其他人都會和主管開玩笑，打成一片，詢問「像這樣的職場好嗎？比較輕鬆沒壓力？但下屬常常會為了爭寵互鬥分派系」；網友則紛紛留言，「工作歸工作是最理想的狀況吧」、「這樣主管要會帶心才行」、「太好是壞事，牽涉利益時又要撕破臉」、「比較皮條的員工會推工作，有什麼好」、「互鬥分派系就是很爛」、「人太好小心被員工爬到頭上」。
此外，不少過來人也在留言區分享經驗，「我會跟下屬保持距離，不然要兇人的時候很難為情，以前曾跟下屬混熟，但該念的時候念了，他們卻覺得，這麼熟了有必要嗎」、「我們公司現在就是這樣，已經分派系了」、「這種主管我遇過2次，沒跟他成為一掛的 就專門找你碴把爛事丟給，這環境一點都不好」。（編輯：張志浩）