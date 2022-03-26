戴愛玲辦新歌派對　《華燈》女星到場相挺

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昨派對現場也搶先全球首播專輯的同名主打〈不想聽見的歌〉MV。這次MV邀請到執導金獎電影《當男人戀愛時》的億萬票房導演－殷振豪執導，擅長敘事的他，這次用一鏡到底的手法將歌曲想傳達的意念完美呈現，更請到近來話題之作《華燈初上》中表現亮眼的劉品言及新生代大勢演員連晨翔擔任男女主角。故事中兩人飾演一對已分手的情侶，卻在生日KTV派對上再度碰頭。故事中，因為配合生日主題，言言打扮成經典港片《喜劇之王》的「柳飄飄」，沒想到推開門卻看見打扮成《喜劇之王》「尹天仇」的晨翔，身邊更牽著同樣裝扮為「柳飄飄」的新女友！即使分開還是這麼有默契，當下卻讓還沒走出來的言言想奪門而出。而故事裡的KTV螢幕此時正播放的則正是〈不想聽見的歌〉，象徵這樣的氣氛，就像每個人心中總有一首讓人觸景傷情的「不想聽見的歌」。有趣的是，導演巧妙的場景安排和鏡位，也隱隱向周星馳電影《喜劇之王》的名場面致敬。
身為女主角的劉品言昨也義氣相挺現身派對現場，與戴愛玲一同聊到拍攝時的幕後花絮。這次MV因必須一鏡到底，於是讓整個劇組籠罩著巨大的壓力，因為一旦有人出錯就要從頭開始。開拍前導演也找了一整天時間先行排練。最讓兩位演員印象深刻的是一幕點煙的畫面，言言表示：「連打火機點煙的喬段都不能出錯，壓力真的很大。」笑說整個過程像在玩破關遊戲，甚至打賭只要誰出錯超過第三次，每多一次就要請客一次，然而現場一共拍了8次正式收工；專業的言言及晨翔竟全身而退，沒出半點差錯！而戴愛玲在這次MV中則擔任「彩蛋」，化身KTV服務生僅出現在最後一幕，戴愛玲笑說：「看到兩位這麼專業我就放心了，我好好唱歌就好了，要是我加入一鏡到底的行列，可能到天亮還拍不完。」
此外，劇情中的「伴唱帶」畫面，也讓言言及晨翔彷彿回到80年代的「你歌我歌」伴唱帶時光，言言笑虧自己從「Sweety」出道時，拍了不少那年代流行的唯美少女必擺Pose，所以當聽到導演的要求她馬上笑說：「這我很拿手的沒問題！」而私下個性有趣的晨翔，也在拍兩人吵架卻不收音的畫面時，發揮即興台詞，素材從圍觀的阿公阿嬤到早餐吃什麼都能成為吵架題材，讓工作人員在一旁直呼憋笑到內傷。為參與MV拍攝，忙碌的晨翔特地向劇組告假，並透露：「一直都很喜歡愛玲姐的歌，但是拍攝當天看到本人卻不好意思當面對她說。」戴愛玲大讚晨翔演技外，也笑說：「這個弟弟真的很可愛，下次絕對要約他去唱KTV！」（編輯：薛羽彤）