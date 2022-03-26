黃仲崑演大體搞失蹤　李康生無奈又傻眼

《良辰吉時》，即將於本週日（3月27日）晚上九點，在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO同步上架首兩集。第一集「星期一」，吳大維、周采詩和顏毓麟三人飾演的郭家兄妹，替父親舉辦告別式，久久才團聚的三兄妹卻把對積怨已久的不滿攤在父親的靈堂前，吵得不可開交，周采詩形容這家人的關係說：「大哥遠在異地，二哥又很廢，看到一連串荒謬的狀況，還有不爭氣的兩個哥哥，終於大爆炸了。」
而飾演父親的黃仲崑，不僅演死者，還百無禁忌扮冰冷大體躺太平間，他笑說：「我演過很多不一樣的角色，意思就是我活過很多次，我也死過很多次，對於人生會有不一樣的看法跟見解了。」靈堂前一切的不合時宜看在李康生飾演的禮儀師眼裡，盡是無奈，李康生說：「三兄妹每個人都內心有各自的盤算，但沒想到心機最重的卻是我。」而段鈞豪飾演的助手把大體搞丟的無心之過，更令他傻眼，沒想到鬧劇一樁接著一樁上演，究竟這場喪禮背後隱藏了甚麼秘密，又能否圓滿結束呢？
第二集「星期二」，一群各懷鬼胎的朋友們玩起了不該玩的遊戲。薛仕凌飾演玩世不恭的狂妄男子，在父親的壽宴上酒醉大鬧，由林哲熹、姚以緹、周采詩、鍾政均所飾演被邀來作客的一群兒時玩伴們各個不堪其擾。喝到嗨翻的薛仕凌看上了友人帶來的女友謝欣穎，決定拉著她一起到廢棄車廠和墳墓等地玩大冒險，然而玩著玩著他卻發現所有安排似乎都衝著自己來，被玩弄的好像是他自己。薛仕凌形容在本集所飾演的角色說：「我覺得他是一個很自私、很以自我為中心的人。他毫不在乎別人的感受，要是我有這樣的朋友，應該很快就會跟他絕交。」而遊戲背後所牽扯的恩怨情仇，就待觀眾來抽絲剝繭。