挖奶粉藏秘密默契！見底後「這1根」浮現 網友全秒懂
罐裝奶粉沖泡方便，裝出特定的量並沖上熱水，一杯熱騰騰的飲品即完成。一位有大量奶粉需求的嫩嬰媽媽，近日在網路上分享自己的發現，原來在挖奶粉時會有個「神秘默契」，若沒有做到，再開下一罐時便會有些小麻煩，文章發表後引起各位新手父母的迴響，表示這都是真的！
原PO於臉書社團《爆廢公社》發布圖片，圖中能看到該奶粉罐即將見底，可挖奶粉的勺子這時才從粉末中隱隱現身，原PO見此狀況會心一笑，拿著上一罐奶粉的湯匙打趣「接班的奶粉勺，你可終於出現了，我還以為你不會來」，並表示「為什麼每次都躲在最下面，都懷疑廠商是不是忘記放湯匙了」。
「必須留上罐奶粉的勺子給下罐」的事情屢見不鮮，眾人紛紛笑說「它接下一桶的」、「以前奶粉用光會把湯匙留下，開新的就接著用，就是常遇到這種情形」、「提供給老客戶的驚喜，通常更驚喜的是新客戶」、「我每次開新罐，感覺都是在考古」、「我跟你一樣，我後來一直用第一根，因為我不想玩奶粉商的尋寶遊戲（考古」、「這綜藝節目都有教：1.戴上護目鏡、2.使勁吹」。
有人說明成因「通常都是在最上面的，買回家的過程中不要傾倒搖晃，基本上都找的到，路途顛簸也不能怪它躲起來」，有人則希望廠商能做專用放置處「覺得奶粉廠商要做一個放湯匙的地方，不然手都會去用到奶粉」，部分網友大方推薦愛牌「買明治的湯匙夠長」、「買雀巢能恩系列，湯匙可放粉罐上層」。 （編輯：李惠婷）