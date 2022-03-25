專訪／壯壯為寫真書甩肉5公斤　剪「初戀頭」桃花爆棚

啦啦隊女神壯壯預計6月出版寫真書，這次為了新作品，她剪了一個「初戀頭」，將及腰長髮剪短至肩膀處，顯得更為年輕、親切，一走出髮廊就被路人搭訕，簡直桃花爆棚，有種回到初戀的感覺，加上甩肉瘦了5公斤，運動場上熱舞模樣都是嬌點，被網友笑說「太火辣了」、「給人留點活路」、「辣到女朋友不准我去球場」。





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▲壯壯靠著調整飲食甩肉５公斤。（圖／翻攝壯壯IG）

▲壯壯一度感冒扁桃腺發炎，拍攝寫真集無預警喊卡！（圖／翻攝壯壯IG）

▲壯壯下半身失蹤的美照，令粉絲凍抹條！（圖／翻攝壯壯FB）

寫真書預計夏天出版，必須在冬天提前拍攝，團隊出動水下攝影機，捕捉她悠游碧海藍天的情景，她出發前一直擔心綠島取景會遇到水流不好狀況，還好只有一天遇到「水母爆棚」的日子，當時天氣寒冷，所有教練、潛伴都是穿防寒衣，只有壯壯必須穿性感泳裝下海，一入水裡就看到滿滿水母，她只好抱持「全身都給你咬，不要咬臉就好」，結果被咬到滿身紅斑，還好看到完美成品很滿意。





最大一次危機是，從開拍到執行花了半個月時間，壯壯每天都要早床，維持精神飽滿狀態，結果被豔陽曬黑成「焦糖壯壯」，在海裡又瞬間降溫，拍攝後期因為失溫狀態，加上多日疲勞、抵抗力低落，徘徊發燒邊緣，由於是疫情敏感期間，同事擔心萬一確診肺炎，可能無法搭飛機回台北，會中斷拍攝檔期，果斷送她回台東就醫打針、檢測PCR，還好確定不是肺炎，純粹喉嚨發炎，吃了退燒藥就復元。





▲壯壯前凸後翹的性感身材，讓人非常羨慕。（圖／翻攝壯壯FB）

▲壯壯熱愛去綠島潛水，還擁有潛水執照。（圖／壯壯IG）

▲壯壯身上布滿被水母螫咬的紅斑！（圖／壯壯提供）

▲壯壯帶領拍攝團隊上山下海，彼此很有信任感。（圖／壯壯提供）

壯壯說，出道後一直有出版社邀約拍寫真，這次出道10週年，剛好時機成熟，最主要是想推出作品，當作人生一個里程碑，也感謝粉絲朋友支持，「這個時間點剛剛好，美得剛剛好，呈現最舒服、漂亮的時刻，6月會跟著單曲一起推出，大家可以聽著我的歌聲、看著我的照片，享受好的作品，希望大家多多支持」。她也悄悄透露，媽媽較為開明，支持她為好身材留下青春紀錄，爸爸相對保守，會不准她穿太露，「我還沒上呈父母，決定先斬後奏，等出版再讓爸爸第一個看到成品」。



