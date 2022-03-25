發票終於又開獎！「六獎增開消失」網崩潰 真實原因讚爆
統一發票每兩個月開獎一次，成為許多人一夕致富的機會，偶爾中中幾千幾百元也是生活中不可或缺的小確幸，而今天睽違兩個月已久的最新一期發票對獎號碼出爐，讓不少人趕緊拿出手邊的發票對號碼，盼財神爺能夠來敲敲門，不過卻有大票網友發現「這次怎麼六獎增開取消了啊？」其原因曝光後，引發討論。
111年1、2月統一發票兌獎號碼，今（25）日由財政部開出，獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「18927486」，獎金200萬元的特獎中獎號碼則為「82050976」；三組頭獎的中獎號碼分別為「46596321」、「75704516」、「48632657」，若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。
不過特別的是，以往都會有「增開六獎」的獎項，但這一期卻直接沒有開出，讓不少網友直呼「這下又更難中了啊」、「少一組就少一個機會！感覺差很大啊」、「啊啊啊啊我的六獎增開跑去哪啦」、「為什麼六獎沒有增開了啊？跑去哪」、「有人知道六獎增開的那一組跑去哪了嗎？」
而這個「增開六獎」為何會在本期消失不見呢？原來，財政部日前就在臉書上透露「為了妥善運用發票給獎經費、回饋支持雲端發票的消費者，每年初，財政部會參考前一年度兌領情形及當年度預算，重新規劃獎別及組數，今年1-2月期發票起，小確幸更多啦！雲端發票專屬五百元獎直接從100萬組加碼到165萬組！驚不驚喜！意不意外！趕快通知親友加入雲端發票的行列吧！」
當時貼文也引發熱議表示「支持取消增開六獎啊！雲端發票多了65萬組五百元很多呢，比增開六獎兩百元獎金還高欸」、「其實真相是會中的就算只開一組也會中，不會中的開200萬組也不會XD」、「太棒了，雲端發票直接用起來」、「新增65萬組雲端發票獎超多的內！」、「好棒！希望這一期也能中獎啦」、「坐等雲端發票中獎中，希望有個五百元就很滿足了」。（編輯：張嘉哲）