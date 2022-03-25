MIH大會登場　鴻海劉揚偉：電動車爆炸性成長才剛要開始

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劉揚偉也表示，MIH雖然始於鴻海，更是一個所有會員群策群力的創新平台。「立足台灣，走向世界」，鴻海與會員們的合作才剛剛開始，未來一定會為電動車產業創造更多商機。
MIH執行長Jack鄭顯聰於大會上表示，在未來的電動車供應鏈上，台灣不但將扮演著連結大陸與海外的最佳中繼站，而且在電子元件與新創、半導體產業，在國際上有難以撼動的地位。
除此之外，台灣在扁平化與透明度上表現優異，在與Tier 1、2、3供應商的協作上具備更自由的靈活度，而在半導體與EV等領域，未來將難以被國際市場忽視。因此，MIH的目的就是建立電動車開放標準及供應鏈，讓會員自由選擇與不同業者合作，提升速度及降低成本。
MIH表示，2023至2024年將會做好進入市場的準備，在2025年發揮聯盟效應，擴大出海口。所以，如何更有效的整合好重要夥伴與資源，並攜手發展出Reference Design將會是今年非常重要的課題。緊接著與MIH合作緊密的夥伴們也相繼登場，鴻海透過收購俄亥俄州的Lordstown工廠，在北美擁有電動車代工製造基地。
另外，泰國市值第一PTT集團旗下電動車公司Arun Plus與鴻海的合資公司Horizon Plus已正式成立，未來將提供代工製造服務給到泰國和東盟ASEAN市場的主機廠和品牌客戶。而與鴻海合作剛開放新車訂購的Fisker也向夥伴們宣示「汽車產業帶來革命性變革的時候到了」！
而夥伴大會中也不缺乏革命性新創車企的影子，Aptera Motors為世界上首款無需充電的太陽能電動車，每次充滿電後續航里程達1000英里；而引領農業數位化轉型的農用車品牌Monarch所推出的自動電動拖拉機，採用可換電池的設計，全自動遠端模式不但可透過手機或電腦遠程監控，並且能收集與分析大量的農作物資料。
除此之外，剛交付電動巴士的鴻華、以及Gartner、IHS等，也輪流上台以行動力挺MIH未來的合作事宜，美國在臺協會與泰國Arun+也面向MIH會員提供了招商機會，中東、東南亞地區等的發展計畫也在積極進行中。MIH也希望藉由這次的活動，對於各個夥伴們的貢獻表示感謝，並且在接下來，能與合作夥伴們做更好的整合，一同出海打群架。