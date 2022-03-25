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內幕／綠屏東縣長若非周春米出線　藍柯志恩可望披戰袍

▲民進黨屏東縣長人選牽動國民黨佈局，若非民進黨立委周春米出線，國民黨智庫執行長柯志恩可望披戰袍。（圖／資料照片）
▲民進黨屏東縣長人選牽動國民黨佈局，若非民進黨立委周春米出線，國民黨智庫執行長柯志恩可望披戰袍。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-03-25 16:04:152022-03-25 16:05:30

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人角逐；國民黨方面則僅有前立委蘇清泉表態投入，但地方持續勸進國民黨智庫執行長柯志恩參選，據了解，柯志恩態度鬆動，若民進黨出線的並非是周春米，柯志恩就有很大的機率願披戰袍參選。

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柯志恩父親柯文福曾任兩屆屏東縣長，因此每年逢九合一選戰，柯志恩總成為屏東縣長點名對象，2017年時，時任黨主席的吳敦義也曾徵詢柯志恩參選屏東縣長，但也提及，就算是選輸也要繼續在屏東蹲點經營，但當時柯志恩並未點頭同意出戰。

如今，黨主席朱立倫佈局2022年選戰，柯志恩再度成為被點名參選屏東縣長的人選；尤其是本屆國民黨中央委員選舉，柯志恩在屏東縣100張黨代表中囊括91張，可見是可以整合國民黨在地力量的人選。

黨內多認為柯志恩學經歷豐富，不但是大學教授，也曾任國民黨立委、國民黨副秘書長，現在則是智庫執行長，有民代、黨職身份，歷練完整。

更重要的是，柯志恩的形象清新，又是黨內青壯派代表，還有全國知名度，論述能力強、議題掌握精準，若她能代表國民黨參選屏東縣長，將會起很大帶頭作用，更會拉抬整體氣勢。

不過，對於參選與否，柯志恩遲遲未鬆口，日前陪同國民黨副秘書長羅智強行腳屏東時，她仍說，目前沒有考慮參選，支持蘇清泉這樣的在地人才。

據了解，參選屏東縣長對柯志恩而言並非絕對不可能，只是必須等到民進黨人選出線後，再做最後的考量。

親近柯志恩的黨內人士說，如果民進黨最後是周春米出線，那柯志恩就不可能參選，主因是國民黨籍的屏東縣議長周典論支持周春米角逐屏東縣長，藍營的支持力量恐分散，衝擊選情；但若是莊瑞雄或鍾佳濱出線，藍營可望歸隊，柯志恩就有參選的可能，參選的態度已經鬆動。

民進黨屏東縣長初選訂於4月6日至8日，民進黨出線人選，將牽動國民黨佈局。

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