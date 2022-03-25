瑪利亞學園一期大樓落成 盧秀燕做出二項承諾

七年籌建，位於北屯區的瑪利亞學園第一期極重多障服務大樓今日落成，創辦人莊宏達醫師感謝民眾匯聚小愛成大愛，捐助3億多元讓美夢成真。前副總統陳建仁，台中市長盧秀燕及多位捐款人，共同剪綵，並啟動第二期「瑪利亞中高齡生活照顧大樓」興建計畫。盧秀燕承諾，未來營運及服務市府不會缺席，也將協助籌建二期生活照顧大樓，加速完工日程。
瑪利亞基金會成立34年來，照顧無數重度及多重障礙兒少。創辦人莊宏達醫師表示，孩子愈長愈大，場地愈來愈小，因此發願籌建瑪利亞學園極重多障服務大樓，經過7年募款3億多元，感謝台中市府及國有財產署協助，還有一路上許多恩人幫忙，才能開花結果完成第一期大樓興建。
出席落成儀式的前副總統陳建仁說，第一期大樓蓋得很好，謝謝所有恩人的捐助，特別感謝台中市政府與國有財產署協助，以及瑪利亞基金會的愛心，讓全世界都看得到台灣人愛心與慈悲。針對媒體詢問是否要參選市長？陳建仁雙手合十，笑著離開未回應。
瑪利亞基金會執行長陳美鈴說，這棟大樓是全台首座附設「隨時能從輪椅轉換成躺著也能上課教室」，規劃日間托育服務、早期療育中心、多功能活動教室，1樓還有多功能教室及地下水療池，還設置懸吊系統，讓重度失能身心障礙者移位更安全，工作人員照顧也更輕鬆。
陳美鈴指出，一、二樓可讓瑪利亞啟智學園現有29名混齡服務對象擴大到50名成人及24名0到6歲兒童早療服務，各項療育課程分開在獨立教室運作，每周醫生看診，預計六月底完成立案後正式啟用。
第二期「瑪利亞中高齡生活照顧大樓」，將興建5樓，一樓規劃庇護商店，二樓以上將提供90位年滿55歲的心智障礙者全日型居住服務。