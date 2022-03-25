18歲公民權修憲3人未投票　李貴敏、鄭麗文身體不適請假

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曾銘宗表示，修憲的前提是必須有朝野共識，修憲大法為國家經濟發展重要方向，因此門檻非常高，須經立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數。曾指控，民進黨在修憲過程中，主導程序且不尊重國民黨意見，完全沒有實質溝通，限定議題與時間，使用過去霸道修法的方式持續碾壓，僅考慮自身利益，沒有站在國家未來發展較度。
曾銘宗指出，國民黨絕對支持公民權下修，也非常希望推動世界趨勢將動保全、環境權入憲，過去這段時間國民黨召開公聽會，研擬各種可行方案，今早經由黨團大會決議，支持18歲公民權入憲，將全體投下同意票，保障年輕世代積極參與公共事務的權益。
立委江啟臣說，國民黨一貫主張公民權下修及青年參政，更有六位委員提初修正案，但是修憲過程中，外界可以看見，程序不正義、一黨獨大、刻意讓在野黨背鍋，司馬昭之心路人皆知，從修憲委員會就以開始，趁國民黨委員未到場就自行推行主席、決定議題與會議日期，剝奪少數參與的權利。這樣的程序不正義至今還要刻意拿出來挑釁。
江啟臣強調，除了擴大公民權還有其他修憲案被社會高度關注也有高度共識，所有在野黨稍早也紛紛提及，而民進黨對於內閣同意權、環保、動保入憲的態度為何？這些都只是裝飾嗎？憲法時開啟不易，卻因一黨之私必須關閉。