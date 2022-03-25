HBL／「看見資助人會哭出來！」陳將双立志做最強的自己

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陳將双有點不好意思地說，這份內心感動，言語難以形容：「如果與資助人見到面，我想我可能會哭出來。」
幼兒園階段，陳將双即成為台灣世界展望會資助童，曾服務他的社工員楊天華，對他印象最深刻的是喜歡跟部落大人一起打球的小小身影，楊天華回憶陳將双小時候有些靦腆，但很喜歡籃球。接續服務的社工員余陳侑則支持陳將双經歷外地求學、訓練、赴美、返台等歷程，余陳侑表示陳將双從小就離開部落到外地球隊，必然經歷很多辛苦與適應，展望會以助學金支持他的生活和學習，也定期到部落關懷陳將双的阿嬤和家人，「對很多部落孩子來說遙不可及的夢想，將双正一步步實現中。」余陳侑說。
「越長越大發現有人關心是一件很美好的事。」陳將双說。他常利用練球空檔，找個球場旁的角落親筆寫下給資助人的每封信，也曾在信中表示：「謝謝您對我的幫助，也謝謝您在我生命中出現，我會一直努力向上，在生活上不斷告訴自己要成為像您一樣的人。」而今年在HBL的好表現，他也提筆向資助人分享榮耀。
即將從高中畢業的陳將双，下一步動向備受矚目，也正在和家人討論未來的各種可能性。光復高中籃球隊教練陳定杰表示，「我們知道將双今年壓力很大，但至少球場是一個舞臺，讓他可以展現自己。」站在教練的立場，陳定杰勉勵將双能堅持升學，「身為父親，我也希望自己的孩子堅持學習，透過學習能培養解決問題的能力，就像在球場上有不怕困難、關鍵時刻捨我其誰的心態，孩子對學科負起責任，對抗挫折的能力也會提升！」
陳將双則表示，希望未來在打球之外，還能學到一技之長，他說：「家族中讀完大學的人不多，所以無論如何都想完成學業。」回顧小學到高中常被拿來與其他球員比較，或被冠上「最強」頭銜等無形壓力，陳將双謙虛的說，最強高中生有太多了！他認為，世界上只有一個自己，所以想專注於眼前，「如果能做『最強的陳將双』應該會比較開心！」
運動、學習的歷程，都是孩子日後成長的養分，運動能鍛鍊專注、榮譽及挫折忍受力，而教育培力專長，拓展未來更多的可能。台灣世界展望會長期關懷弱勢青少年生命發展，除提供經濟支持，更結合運動及生命教育，支持每個和將双一樣熱愛運動的孩子們發展專才，兼顧學業及品格發展。邀請你和熱愛運動的孩子們一起作隊，幫助弱勢青少年在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來！