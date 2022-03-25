　趙少康：兩岸互相尊重主權　也許會讓兩岸關係更進一步

俄烏戰爭，烏克蘭民眾奮勇抵抗，府院黨研議兵役延長至 10 個月，陸委會主委邱泰山更拋出兩岸主權互相承認，對此，中廣董事長趙少康在首場聽友會回應，兵役延長就是把年輕人推上戰場，台灣領導人最高指導原則，應該是維持兩岸和平。至於兩岸互相承認主權，他認為對岸不會接受，主張互相尊重主權，也許會讓兩岸關係更進一步。

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中廣董事長趙少康首場聽友會，今日 下午在台中市力行路救國團舊址禮堂舉行，防疫考量，限縮人數和時間，報名截止，還是有各地粉絲到現場表達力挺，現場氣氛熱絡，不少聽友更力拱趙少康選總統，帶給民眾更有希望的未來，趙少康一一聆聽回答。他說， 2022 六都市長國民黨都有人選， 2024 還早，如果有人比他好，他也會支持。

▲趙少康在聽友會中表示，沒有一定，如果國民黨候選人有比自己好，且當選機率大，他一定支持。（圖／主辦單位提供）

媒體則追問時事議題，針對府院黨研議兵役延長到 10 個月，趙少康說，俄烏戰爭拖延至今，民眾看到烏克蘭奮勇抵抗，台灣幸好有台灣海峽的屏障，但延長兵役，等於把年輕人推上戰場，如果兩岸和平，就可以不必上戰場，年輕人生命很寶貴，台灣領導人最高指導原則就是維持兩岸和平，別讓對方有藉口打台灣，這是領導人應該要做到的，而不是兵役延長 10 個月 12 個月。

對於，陸委會主委邱泰山拋出兩岸互相承認主權議題，趙少康說，實際上雖然是，但政治上，他不認為對岸會接受，他建議，改為互相尊重主權，也許有這種默契後，兩岸關係可以進一步。