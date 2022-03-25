小S老師助《華燈》吳慷仁跳舞　邵雨薇爆：他內心是寶寶

吳慷仁在《華燈初上》飾演媽媽桑「寶寶」，宛如變裝皇后般的開場熱舞，舉手投足間妖媚萬千，比女人更像女人，搭配高八度的音調，真的跟條通的第三性公關相似度100%，被網友封為該劇演技最出風頭的演員，連女朋友邵雨薇看了也折服，「我覺得寶寶是他內心一部分的自己」。





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▲吳慷仁在《華燈初上》表演出彩。（圖／華燈初上臉書）

吳慷仁在第三季演技大爆發，時而使壞，時而柔弱，亦正亦邪的角色個性鮮明，他透露當時接戲時有點擔心，因為場次不多，擔心演繹是否會有些刻板，破壞別人對變裝皇后的形象，或者演不好讓人覺得做作。沒想到導演幫他安排了一場舞蹈開場舞，享受女主角的待遇，加上造型師設計的流蘇服裝美不勝收，讓他決定努力跳一段給大家看。





過程中，他找上小S的舞蹈老師「鈺翔」，學會穿高跟鞋跳舞，「雖然只有3堂課，寶寶的舞蹈動作很多是他教我的，他的厲害不需多言，因為他有非常多的學生，我的老天兒，每次上課完小腿就是炸裂，比跑20公里還痛，多虧有翔翔老師，不然寶寶的舞蹈開場，我會瘋掉，愛死他了」。





▲吳慷仁飾演的媽媽桑「寶寶」嬌媚形象深植人心。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

▲林心如（右）在《華燈初上》猛K吳慷仁不手軟。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

而高八度音調，則來自吳慷仁身邊一起打麻將的姐妹，動不動自摸時來的尖叫聲，與條通裡第三性公關店美麗的妹妹們給他的靈感，譬如「鬍子長出來了啦」就是在他們身上學來的玩笑。其中一場，「光」與「SUGAR」的群毆戲，他還戴上假髮、穿上Nu Bra、腳踩高跟鞋，跟林心如在街頭上拉扯頭髮，林心如笑說這場戲印象深刻，要打得逼真，還擔心把他假髮、Nu Bra扯下來，過程非常有趣。





演什麼像什麼，吳慷仁的百變演技，在寶寶身上展露無疑，他心疼地說，寶寶玩樂的部分不少，但在以前保守的時代裡，這些特殊的女人可能過得有些辛苦，美麗的背面總是有著一種哀愁，真心希望他能找到自己的快樂，「真心希望現在的世界少點用異樣眼光看待寶寶這樣的人，多點同理，多點美麗笑容的寶寶走在大街上，開懷大笑，高八度叫起來」。



