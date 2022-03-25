租屋、買房要注意！「6風水煞」是非不斷　運勢慘跌谷底

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若住宅緊鄰車水馬龍的道路，且直對著路口處，就有路沖的可能，除了有被車子衝撞的危險，風水上對居住者來說也有血光之災、疾病、官司變多的可能。
房屋地雷風水二：反弓煞
指的是住宅位於彎曲道路或河川的外側處，這種彎曲就像反弓的無形煞氣，易惹血光之災；且行進在彎道的車輛也有衝撞至屋宅的可能。
房屋地雷風水三：壁刀煞
指的是住宅正對著大樓牆面的直角處，帶來強烈壓迫感，對身體健康有不好影響，可能導致生活發生意外血光、是非不斷。
房屋地雷風水四：攔腰煞
若住宅的高度位置，正好對著窗外的高架橋、快速道路或高架鐵路等，就形成攔腰煞。這種風水煞有交通噪音、廢氣、沙塵的干擾，也極易落入口舌是非，有破財可能。
房屋地雷風水五：天斬煞
住宅正對著兩幢高樓之間的一條狹窄空隙，有如被對面高空的空氣刀斬下，便是天斬煞。住在這種環境常常遭受風切的壓力，有精神不集中、或引發血光的機會。
房屋地雷風水六：抬轎屋
若在住處的下方有車道、捷運共構出入口等，讓房子下方為懸空狀態，即是抬轎屋。這種住宅被中斷地氣，居住者會有財務糾紛、破財可能。（編輯：鍾怡婷）
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